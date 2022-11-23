Зеленський просить Радбез ООН про термінове засідання через масовану атаку

Російські окупанти продовжують обстрілювати критичну інфраструктуру та знеструмлювати міста. Після чергового масованого ракетного обстрілу 23 листопада глава держави Володимир Зеленський запропонував скликати Раду Безпеки ООН.

Росія вчергове засвідчила, що є терористичною державою та готова обстрілювати мирні міста нашої країни, залишаючи людей без світла та тепла в холодну пору. Через це Зеленський звернувся до посла України в Організації Об'єднаних Націй та дав йому спеціальне доручення.

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Яке доручення дав президент послу в ООН

У своїй сторінці у твітері глава держави повідомив, що доручив українському дипломату невідкладно надіслати запит щодо скликання Радбезу ООН.

Доручив послу України в ООН звернутися із запитом щодо невідкладного скликання РБ ООН після сьогоднішніх російських ракетних обстрілів. Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури – це тероризм, і Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини,

– написав Зеленський.

Що таке Рада Безпеки ООН Постійний орган Організації Об'єднаних Націй, який відповідає за підтримку міжнародного миру та безпеки. Повноваження Радбезу визначені статтею 24 Статуту ООН. Також важливо зазначити, що орган має постійних членів, це – Китай, Франція, Велика Британія, Сполучені Штати та держава-терористка Росія.

Джерело: Вікіпедія Постійний орган Організації Об'єднаних Націй, який відповідає за підтримку міжнародного миру та безпеки. Повноваження Радбезу визначені

Скільки ще Росія обстрілюватиме міста України

Аналітик Іван Киричевський спрогнозував, скільки ще зброї залишилось у загарбників. Як він зазначає, станом на 18 листопада 2022 року в Росії було:

229 крилатих ракет "Калібр";

150 крилатих ракет повітряного базування Х-555;

132 крилаті ракети типу Х-101;

119 балістичних ракет до ОТРК "Іскандер".

Після сьогоднішнього масованого ракетного удару зброї в нашого ворога, очевидно, стало менше. Однак сподіватися, що держава-терористка припинить обстрілювати нашу країну – не варто.

До речі, Володимир Зеленський закликав українців берегти себе та згадав про жертв ракетної атаки на Україну. За його словами, ми відновимо енергетичну інфраструктуру, "все це пройдемо", тому що ми, українці, – незламний народ.

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