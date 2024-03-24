Перевірка Москвою, – нардеп про реакцію НАТО та російську ракету біля Польщі

Російські окупанти 24 березня здійснили черговий масований удар по території України. Під час нічної атаки ворожа ракета на 39 секунд перетнула повітряний простір Польщі, а в небо піднімалася авіація.

У цій ситуації треба зважати на стан військово-промислового комплексу наших союзників. Про це 24 Каналу розповів народний депутат Олег Дунда додавши, що за 30 років після закінчення "холодної війни" фактично весь оборонний сектор Західної Європи був знищений.

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Чому немає реакції НАТО

Російська ракета вже не вперше перетинає повітряний простір країн НАТО. Схожі випадки траплялися. Можливо, на такі дії немає відповідної реакції навіть не через страх ескалації, а через стан, в якому перебувають країни-члени Альянсу.

Це перевірка Москвою спроможності НАТО реагувати на загрози. Це ж не перший раз відбуваються такі атаки,

– сказав народний депутат.

Наприкінці "холодної війни" Західна Європа мала чималі Збройні Сили. Лише у Німеччині було кілька тисяч танків, великі військові формування. Але за останні 30 років був знищений фактично весь оборонний сектор.

За приблизними оцінками Західна Європа за 33 роки після завершення "холодної війни" зекономила на недофінансуванні збройного сектору понад 10 трильйонів доларів, які направили на соціальні видатки, охорону здоров'я та багато іншого,

– розповів Олег Дунда.

Відтак зараз Польща, Німеччина й навіть Франція, яка має найбільші війська в Західній Європі, не здатна давати відсіч можливій російській агресії на країни НАТО.

У них (країн НАТО – 24 Канал) є небагато часу, судячи з інформації від Литви, від відповідних секторів оборони, для того, щоб відновити військово-промисловий кластер, свої військові спроможності,

– наголосив народний депутат.

Чи вдасться це зробити, Україна побачить вже у найближчі місяці, коли буде створений фонд фінансування військово-промислового комплексу, найперше на сході Польщі.

До того часу, скоріш за все, жодних відповідей на такі ракети від Польщі та інших країн НАТО – очікувати не варто. Вони бояться, що коли Росія вдарить у відповідь, то вони не зможуть себе захистити,

– підсумував Олег Дунда.

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