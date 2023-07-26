"П**да українцям": колаборанти на окупованих територіях рахували ракети, що летіли на Україну

Російські загарбники вдень та ввечері 26 липня масовано запускали ракети на територію нашої держави. Водночас колаборанти на окупованих територіях насміхалися та рахували кількість цілей, що прямували в бік нашої держави.

Про це повідомляли користувачі місцевих телеграм-каналів. Окупанти наголошували, буцімто від цих ракет українцям буде "дуже погано", передає 24 Канал.

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Окупанти рахували ракети, що летять в Україну

У мережі з'явилося відео, де видно, як крилаті ракети, ймовірно, летять в бік нашої держави. Користувачі припустили, що ці кадри з'явилися після російської ракетної атаки 26 липня, адже окупанти вперше за довгий час запустили свої цілі саме вдень.

На відео один з загарбників рахує кількість ракет, що летять в Україну. Зокрема, він зазначив, що ці ракети буцімто летять "залпом у 6 штук", а також наголосив, що українцям буде "п**да".

Окупант рахує ракети, що летять в Україну: дивіться відео (18+)

Колаборант також встиг "насолодитися" природою нашої держави, зазначивши, що на окупованих територіях "досить гарно". Користувачі повідомили, що відео було, ймовірно, записане на окупованій Херсонщині.

На окупованій Херсонщині колаборант сміявся з ракет, що летіли на Україну: дивіться відео

Загалом загарбник зазначив, що нарахував 16 – 17 ракет. На кадрах чітко видно, що це були саме крилаті ракети, тому, ймовірно, це були сумнозвісні російські Х-100 або Х-555.

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