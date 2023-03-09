"Ще й хизуються": в Росії показали, як запускали "Кинджали" по Україні

Цинічність росіян немає меж, вони не приховують, що воюють проти мирного населення та визнають, що запускають високоточні смертоносні ракети "Кинджали" по містах України. Ба більше, вони хизуються цим і зловтішаються.

Російське міноборони оприлюднило кадри запуску ракет, якими обстріляли Україну зранку 9 березня під час масованої атаки. 24 Канал аналізує факти і цинізм про атаку.

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"Запуск гіперзвукових ракет "Кинжал" під час сьогоднішніх ударів по території України", – ось так лаконічно підписали відео росіяни.

Запуск "Кинджалів" по Україні: відео

На фоні у відео чути, як прессекретар російського злочинного оборонного відомства доповідає, що цієї ночі нібито було вражено ключові об'єкти української військової інфраструктури в той час, як від сьогоднішніх ударів знову потерпала українська енергетика.

У міноборони Росії визнали, що під час атаки проти мирних міст України використало гіперзвукові ракети "Кинжал".

Там також зухвало доповіли, що "мета удару відплати була досягнута". Тобто, росіяни трактують сьогоднішню масовану атаку, як "помсту за теракт в Брянській області".

Натомість не згадали в оборонному відомстві країни-терористки, що у Золочівському районі ворожа ракета, щоправда, не типу "Кинджал" впала у житловій зоні і забрала життя 5 людей, які просто спали у своїх домівках.

"Кинджалами" росіяни били по Києву – не минулося без постраждалих. Вибухи прогриміли у Святошинському та Голосіївському районах.

Росіяни зловтішаються своїм "успіхам"

Російські ЗМІ буквально "кишать" новинами про те, наскільки нібито "успішною" була атака. Хизуються, що, мовляв, "українські засоби ППО не змогли сьогодні збити жодної російської ракети "Кинжал".

Цитують речника Повітряних сил України Юрія Ігната, який нібито заявив, що таку атаку бачить вперше.

Що відомо про запуск "Кинджалів" Росією: факти

У Повітряних силах України повідомили, що сьогоднішня атака "Кинджалами" проводилася з Рязанської області Росії.

Серед 81 випущеної Росією ракети зафіксовано вісім пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П, 6 – X-59.

Внаслідок роботи української ППО 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

В ефіріречник сил ПО Ігнат вперше озвучив інформацію про 6 використаних ракет "Кинджал", згодом про це повідомили офіційно, зокрема озвучив головнокомандувач Валерій Залужний.