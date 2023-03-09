Спрацювала на випередження: у якому стані енергосистема України після нічного обстрілу

Намагаючись здійснювати удари по українській енергосистемі, росіяни прагнуть виснажити українців. Втім,, їм це не вдається.

Про це 24 Каналу розповів Володимир Омельченко – директор енергетичних програм Центру Разумкова. За його словами, чергову ракетну атаку українська система енергозабезпечення витримала.

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Росія знову хоче залишити українців без світла

Володимир Омельченко пояснив, що залякуючи український народ відсутністю світла, росіяни бачать в цьому якусь для себе надію перемогти Україну.

Вони розуміють, що на полі бою у них нічого не виходить – там не буде результатів,

– наголосив він.

На його думку, через провал наступу на фронті, Росія в цій агонії хоче знищити український тил, тобто забезпечення електроенергією, теплом.

"Економіка не може працювати без електричної енергії", – зосередив увагу він.

На його переконання, у росіян нічого не вийде, тому що українська енергетика та ЗСУ стоять на сторожі і роблять все, щоб цього не сталося.

Ситуація з електропостачанням після атаки

Володимир Омельченко додав, що цього разу вдалося уникнути непоправних наслідків.

Наша енергетична система спрацювала на випередження, тобто розвантажилася для того, щоб зберегти її цілісність, нормативну частоту,

– пояснив він.

За його словами, після закінчення повітряної тривоги енергетики почали поступово вмикати потужності для відновлення енергопостачання на всій території України.

Втім, не обійшлося без пошкоджень.

"Влучили в генерацію – це три теплові електростанції ДТЕК. Також пошкоджені лінії магістральних електропередач компанії "Укренерго", – зазначив він.

Омельченко підкреслив, що на сьогодні немає обмежень за потужностями, а є лише мережеві обмеження, бо було зафіксуване влучання в лінії високої напруги.

Екстрені відключення в Одеській, Житомирській, Харківській області,

– повідомив він.

За його словами, росіяни влучили в один із серйозних об'єктів теплозабезпечення в Києві, тому в деяких районах столиці немає тепла до цього часу.

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