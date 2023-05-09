Ракетним обстрілом Києва Росія хотіла "обміняти" купол на купол: військове зведення від Світана

Уночі 9 травня росіяни здійснили черговий ракетний обстріл України, зокрема й Києва. Наша ППО відмінно спрацювала й не допустила жодних влучань. Ймовірно, що це мало стати відповіддю окупантів на "атаку дронами" по Кремлю.

Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, росіяни вже зробили декілька спроб, намагаючись добратися до купола Верховної Ради.

Зверніть увагу Росія атакувала Україну в перші години 9 травня: все, що відомо про ракетний обстріл

Росіяни запускали ракети по 3 містах

Світан зазначив, що у ніч на 9 травня росіяни використали для удару по Україні 25 ракет. Загалом же вони підготували близько 50 ракет, тож у ворога залишається ще 25 ракет, серед яких і "Калібри", і Х-101, і Х-555. Тому нам усім не варто розслаблятися.

Він нагадав, що спершу росіяни випустили 8 ракет із Чорного моря, тобто був морський старт. Усі вони були знищені в районі Дніпра. А під ранок був також повітряний старт – окупанти запустили ракети Х-101/Х-555, які йшли переважно на Київ.

Але ракети на молекули не розчиняються, тому вони падають і створюють великі проблеми на землі, зокрема, після падіння в уже збитому стані,

– наголосив Світан.

Під ранок, за його словами, з'явилася інформація, що 2 ракети йшли на Черкаську область, тобто, найімовірніше, під ударом знову мала бути Умань. Тож тут вбачається прояв антисемітизму, тому що в Умані є могила ребе Нахмана, а в Дніпрі – великий єврейський центр.

Оперативне зведення від Романа Світана: дивіться відео

"Атака" на Кремль і обстріл Києва – ланки одного ланцюга

Військовий експерт зауважив, що російські окупанти знову били по трьох українських містах – Умані, Дніпрі й, звісно, Києву.

Київ, найімовірніше, купол на купол вони намагалися "обміняти",

– вважає полковник запасу ЗСУ.

На його думку, росіяни ніяк не доберуться до купола Верховної Ради. Адже вже було декілька атак, зокрема й ракетою "Кинджал", після того, як вони самі собі вистрілили в голову спалахом над куполом Кремля. Тож від окупантів мала бути відповідь.

Вони (росіяни – 24 Канал) хворі на всю голову. Зав'язка зрозуміла: коли йшов "Кинджал" на Київ і вибух перед куполом Кремля – це ланки одного ланцюга,

– наголосив Світан.

За його словами, 3 травня о 2:30 був вибух над Кремлем, а о 2:30 прийшов російський "Кинджал", який наші Повітряні сили збили 4 травня. Тож логічно, що він призначався для удару по куполу Верховної Ради. Тут зв'язка є навіть за часом.

Після цього, додав полковник запасу ЗСУ, росіяни не заспокоїлися. Була ще спроба накрити Верховну Раду 35 дронами "Шахед", а тепер уже запустили 15 ракет у бік нашої столиці.

Що відомо про ракетну атаку 9 травня: головне