Нічна атака Росії на Україну: Генштаб уточнив кількість запущених та збитих ворожих цілей

Генеральний штаб ЗСУ зробив важливе уточнення щодо останньої нічної атаки російських окупантів на Україну. Також там повідомили про успіхи нашої ППО протягом доби.

Російські окупанти під час нічної атаки по Україні 23 червня випустили 14 крилатих ракет Х-101/Х-555. Також ворог запустив 3 дрони-камікадзе Shahed-136/131. Окрім цього загарбники випустили у бік Запоріжжя 4 ракети С-300.

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Які успіхи наших захисників

У Генштабі ЗСУ повідомили, що наші захисники збили усі 14 крилатих ракет. Також було знищено 2 "Шахеди".

Протягом доби наша ППО знищила й інші ворожі цілі. Завдяки зенітному ракетному підрозділу Повітряних сил Росія втратила ударний вертоліт Ка-52. Також було знищено 7 російських розвідувальних безпілотників.

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів. А наші ракетні війська та артилерія вдарили по 4 районам, де перебувала жива сила та техніка Росії. У результаті ЗСУ уразили 1 ворожий засіб ППО, 2 засоби РЕБ та 12 артилерійських підрозділів, що перебували на вогневих позиціях.

Подробиці ракетної атаки Росії 23 червня