Нічна атака Росії на Україну: Генштаб уточнив кількість запущених та збитих ворожих цілей
Джерело:Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ зробив важливе уточнення щодо останньої нічної атаки російських окупантів на Україну. Також там повідомили про успіхи нашої ППО протягом доби.
Російські окупанти під час нічної атаки по Україні 23 червня випустили 14 крилатих ракет Х-101/Х-555. Також ворог запустив 3 дрони-камікадзе Shahed-136/131. Окрім цього загарбники випустили у бік Запоріжжя 4 ракети С-300.
Читайте також Запустили з десяток ракет, але успіху не мали: Гуменюк пояснила, чого хотіли досягти окупанти
Які успіхи наших захисників
У Генштабі ЗСУ повідомили, що наші захисники збили усі 14 крилатих ракет. Також було знищено 2 "Шахеди".
Протягом доби наша ППО знищила й інші ворожі цілі. Завдяки зенітному ракетному підрозділу Повітряних сил Росія втратила ударний вертоліт Ка-52. Також було знищено 7 російських розвідувальних безпілотників.
Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів. А наші ракетні війська та артилерія вдарили по 4 районам, де перебувала жива сила та техніка Росії. У результаті ЗСУ уразили 1 ворожий засіб ППО, 2 засоби РЕБ та 12 артилерійських підрозділів, що перебували на вогневих позиціях.
Подробиці ракетної атаки Росії 23 червня
- Російські загарбники відправили 4 бомбардувальники Ту-95мс до пускових зон на Каспійському морі. Це сталося у ніч на 23 червня.
- Окупанти випустили крилаті ракети Х-101/Х-555, що можуть змінювати курс. Спочатку вони летіли у Південно-Східному напрямку.
- Вночі близько першої ночі в областях почали оголошувати повітряну тривогу. О пів на третю "почервоніла" вся Україна.
- Також повідомлялося про зліт двох Ту-22м3, що здатні переносити ракети Х-22. На щастя, цього разу ці бомбардувальники не обстрілювали Україну.
- Близько третьої ночі на Хмельниччині пролунали вибухи. Згодом у Повітряних сил ЗСУ пояснили, що це у регіоні працювала ППО.
- Пізніше стало відомо, що тієї ночі росіяни спробували обстріляти аеродром у Хмельницькій області. Наша ППО захистила летовище та знищила усі ракети.
- Ракетні уламки завдали шкоди інфраструктурі. Однак обійшлося без загиблих та постраждалих.