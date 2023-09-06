Впали уламки ракети: рятувальники показали кадри наслідків ворожої атаки на Київщині

Зранку 6 вересня російські окупанти атакували Україну ракетами. Наслідки обстрілу виявили й на Київщині.

Так, рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів у регіоні. Зауважимо, що всі ракети, на щастя, вдалося знищити нашим силам ППО.

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Наслідки російської атаки на Київщині

Як розповіли рятувальники, 6 вересня було ліквідовано загоряння на території торгівельного підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети.

Жертв і потерпілих не виявлено,

– зазначили у ДСНС.

Що відбувається на місці падіння уламків ракети на Київщині / фото ДСНС

Масована атака України 6 вересня: що відомо