Впали уламки ракети: рятувальники показали кадри наслідків ворожої атаки на Київщині
6 вересня 2023, 07:46Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Зранку 6 вересня російські окупанти атакували Україну ракетами. Наслідки обстрілу виявили й на Київщині.
Так, рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів у регіоні. Зауважимо, що всі ракети, на щастя, вдалося знищити нашим силам ППО.
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Наслідки російської атаки на Київщині
Як розповіли рятувальники, 6 вересня було ліквідовано загоряння на території торгівельного підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети.
Жертв і потерпілих не виявлено,
– зазначили у ДСНС.
Що відбувається на місці падіння уламків ракети на Київщині / фото ДСНС
Масована атака України 6 вересня: що відомо
- Як повідомили у КМВА, попередньо, атака була з району Саратовської області. З літаків стратегічної авіації Ту-95МС окупанти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Зазначається, що одночасно по Києву були запущені ракети й іншого типу, ймовірно – балістичного. На щастя, усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань.
- У Повітряних силах розповіли, що вночі 6 вересня противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі: 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95МС із району Енгельса; 1 балістичну ракету "Іскандер-М"; 25 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).
- Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 23 повітряні цілі: 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 балістичну ракету "Іскандер-М"; 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".