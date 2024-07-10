Сталеві нерви: у мережі показали відео, як чоловік спокійно реагує на удари по Києву

Росія у понеділок, 8 липня, обстріляла Київ. У мережі показали відео з камери спостереження, як люди реагували на звуки вибухів.

На ньому видно, як надзвичайно стриманий чоловік реагує на ситуацію. Він спокійно спостерігав за обстрілом з вікна магазину, пише 24 Канал.

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Припускають, що чоловік є військовим

На кадрах видно, як чоловік стримано реагував на обстріл, який, схоже, був поряд.

Люди, що були у магазині, побігли ховатися у підсобне приміщення. Від вибухової хвилі зі стелажів посипався товар. Лише згодом чоловік також доєднався до решти відвідувачів магазину.

У мережі подейкують, що герой цього запису – військовий.

Додамо, що у той день, 8 липня, столиця опинилася під цинічним ракетним обстрілом Росії. Станом на ранок 10 липня відомо про 33 загиблих. Серед них є 5 дітей. Загалом постраждала 121 особа, зокрема, 10 дітей. Наразі госпіталізованими залишаються 38 потерпілих мешканців, 6 з них – у важкому стані.

На всіх локаціях продовжується розбір завалів. Є місця, де досі працює важка техніка. Загалом руйнування зафіксовано у 7 районах Києва.

Чоловік спокійно реагує на вибухи у Києві: дивіться відео