"Ударили лише для галочки": росіяни висміяли ранкову атаку своїх військових по Києву

Зранку 20 грудня Росія вдарила балістичними ракетами по Києву. Постраждали цивільні об'єкти, одна людина загинула.

Російське міноборони вже відзвітувало про "успішний удар" по столиці України. Однак росіяни влаштували істерику в соцмережах, передає 24 Канал.

Дивіться також Що відомо про ракети "Кинджал", якими Росія могла атакувати Київ 20 грудня

Наслідки обстрілу Києва

Внаслідок атаки на Київ постраждала цивільна інфраструктура: офісні будівлі, костел Святого Миколая, тепломагістраль. Зокрема, пошкоджено дипломатичні представництва Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії, Чорногорії. Понад 600 будинків залишилися без теплопостачання.

Проте російські військові заявили, що завдали удару по будівлі управління СБУ в Києві, назвавши це відповіддю на "недавню атаку західними ракетами по Ростовській області".

Крім того, окупанти повідомили про удари по Київському конструкторському бюро "Луч" та позиціях систем протиповітряної оборони Patriot.

Росіяни не задоволені атакою на Київ

Втім, самі росіяни обурені через безрезультатність подібних "досягнень". Своє невдоволення вони активно обговорюють у соціальних мережах.

Росіяни скаржаться, що їхні військові б'ють лише "у відповідь", демонструючи пасивність. На їхню думку, міноборони імітує успіх, адже удари завдаються "невідомо куди" і не мають реальних результатів.

Гнівні коментарі росіян: дивитися фото

Раніше 24 Канал показав фото наслідків обстрілу Києва.