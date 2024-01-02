Ракетна атака на Київ: є влучання на Подолі, пошкоджена газова труба

2 січня 2024, 08:05
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Київ перебуває під ударом від самого ранку 2 січня. Мер Києва Віталій Кличко розповів про наслідки влучання ракет.

Від самого ранку 2 січня росіяни підняли рекордну кількість бортів МіГ. Більшість ракет спрямовано на Київ і Харків.

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Що відомо на цю мить

У Подільському районі попередньо влучання на територію об'єкту цивільної інфраструктури,
– написав Віталій Кличко о 8:02. 

Відомо, що на Подолі пошкоджена газова труба. Наразі на місце влучання прямують усі служби, зазначив мер.

Іще станом на восьму ранку відомо, що у деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.

Яка ситуація в Києві

  • Через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах, попередили в КМВА.
  • У місті відомо про влучання. Внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток у Голосіївському районі, Печерському районі (там упало на житлові будинки), Оболонському районі, Подільському та попередньо Святошинському.
  • Можливі повторні пуски ракет. Будьте в укриттях!

Автор: Ірина Чеботнікова