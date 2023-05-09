Діаметр – 8 метрів: на Київщині виявили величезну вирву від російської ракети
Джерело:Андрій Нєбитов
Вночі 9 травня російські терористи вкотре атакували Україну ракетами. Воронку від ворожого снаряду виявили в Київській області.
Про це повідомив начальник поліції Київщини. Також Андрій Нєбитов показав відповідні кадри.
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Діаметр воронки – 8 метрів, а глибина понад 2,5
Близько 7 години ранку Нєбитов написав, що воронку від ворожих обстрілів щойно виявили на в одному із районів Київської області.
Діаметр влучання близько 8 метрів, глибина понад 2,5. Потерпілі та пошкодження відсутні,
– зазначив начальник поліції Київщини.
Він додав, що поліцейські забезпечують охорону місця події та проводять огляд. Також Нєбитов закликав усіх під час повітряної небезпеки обов'язково переходити в укриття.
Уламки російської ракети / Фото НєбитоваЗверніть увагу! У поліції закликають, якщо ви знайшли частини ракет, дронів, не торкайтеся вибухонебезпечних предметів. Одразу повідомте про знахідку спеціальні служби та обмежте доступ до місця падіння уламків.
Що вже відомо про нічну атаку агресора на Київщину
- Очільник КМВА Сергій Попко зазначив, що випущені окупантами крилаті ракети, найімовірніше Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей. ППО столиці знову спрацювала відмінно.
- За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва виявили та знищили близько 15 ворожих повітряних цілей. Минулося без влучань загарбників.
- Також попередньо, без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків.
- У Шевченківському районі виявили уламки на проїжджій частині.
- Віталій Кличко повідомив, що під час атаки Росії на Київ в Голосіївському районі уламок збитої ракети впав на приватне подвір'я. Загоряння вже загасили. На щастя, постраждалих та пошкоджень немає. На місці працюють вибухотехніки, рятувальники та поліція.