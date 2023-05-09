Діаметр – 8 метрів: на Київщині виявили величезну вирву від російської ракети

Вночі 9 травня російські терористи вкотре атакували Україну ракетами. Воронку від ворожого снаряду виявили в Київській області.

Про це повідомив начальник поліції Київщини. Також Андрій Нєбитов показав відповідні кадри.

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Діаметр воронки – 8 метрів, а глибина понад 2,5

Близько 7 години ранку Нєбитов написав, що воронку від ворожих обстрілів щойно виявили на в одному із районів Київської області.

Діаметр влучання близько 8 метрів, глибина понад 2,5. Потерпілі та пошкодження відсутні,

– зазначив начальник поліції Київщини.

Він додав, що поліцейські забезпечують охорону місця події та проводять огляд. Також Нєбитов закликав усіх під час повітряної небезпеки обов'язково переходити в укриття.

На Київщині утворилася величезна воронка від російської ракети / Фото Нєбитова

Нєбитов повідомив, що уламки крилатої ракети впали на поле. Потерпілих і руйнування немає.

Уламки російської ракети / Фото Нєбитова

Що вже відомо про нічну атаку агресора на Київщину

У поліції закликають, якщо ви знайшли частини ракет, дронів, не торкайтеся вибухонебезпечних предметів. Одразу повідомте про знахідку спеціальні служби та обмежте доступ до місця падіння уламків.