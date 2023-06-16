"Прилетіло туди, де я мав сидіти": як 12-річний Роман врятувався під час атаки на Київщину

Росія вдень 16 червня вкотре атакувала Київську область ракетами та дронами. Коли розпочалася тривога, 12-річний Роман був вдома.

Роман розповів, що зазвичай вони з сім'єю сидять у вітальні. Хлопчик розповів, що прилетіло саме на те місце, де він мав сидіти.

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Якби я не сховався (ми зазвичай сидимо у вітальні), і у вітальні саме на те місці, де я хотів сидіти, прилетіло,

– заявив хлопчик.

Роман розповів, що заліз в укриття. Це й врятувало. Перша думка після удару: "прилетіло у наш будинок". Хлопчик злякався, що коли вийде з укриття, боєприпас вибухне. Хлопчик зізнався: він не міг усвідомити, що трапилося.

Внаслідок атаки постраждали 4 людей

У МВС України заявили, що внаслідок атаки на Київщину постраждали 4 людей. Серед них – 2 дітей.

"Постраждало 4 людей: двоє дорослих та двоє дітей. Вони мають легкі тілесні ушкодження. Поліція документує воєнний злочин Росії", – мовиться у повідомленні.

Ворог повністю зруйнував 3 приватні будинки. Окрім того, ще 13 будинків потребують капітального ремонту.