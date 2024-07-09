Коли може бути нова масштабна атака і хто здатен зупинити Путіна: розмова з Романом Світаном

Росія завдала масованого удару по Україні у понеділок, 8 липня, зокрема знищила дитячу лікарню "Охматдит". Така атака готується не один день, але є й ракети, які одразу готові до застосування.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у розмові з 24 Каналом пояснив, щоб підготувати з нуля таку масштабну атаку з використанням різних типів ракет ворогу потрібно близько тижня. Більше про це, хто може зупинити Путіна та як Польща може збивати ракети над Україною – читайте далі у матеріалі.

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"Геноцидна атака Росії ще не скінчилася"

8 липня росіяни вдарили по дитячій лікарні "Охматдит". Спершу спитаю про вашу реакцію на черговий злочин Росії, а далі поговоримо про технічні деталі атаки.

Зараз емоції треба стискати в кулаці, їм буде час після війни. Зараз треба холодний розрахунок і сприйняття цих дій росіян. І, звісно, протидія. Треба розуміти, що відбулося і що буде далі, щоб зменшити наші втрати.

Росіяни увімкнули режим серйозної терористичної атаки. До цього були спроби якось дістатися до військових та інфраструктурних об'єктів. Зараз напередодні саміту НАТО та певних дій "голубів миру", як-от Віктор Орбан, росіянам дуже важливо показати свою терористичну сутність. Тож це у чистому вигляді терористичні атаки, які тривають вже кілька днів підряд удень. Ми ж бачимо, що б'ють вдень, а не вночі у місця компактного перебування наших цивільних людей. Вже й до дітей дібралися.

Росіяни мають розуміти, що за це буде пряма розмова. Можливо, навіть, що розмови не буде, навіщо говорити з потенційними терористами – їх треба знищувати. Найімовірніше, наші спецслужби так і діятимуть – без розмов.

Треба розуміти, що це терористичні атаки й максимально уберегтися від них – щонайменше не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ми бачимо, як Росія скеровує ракети по об'єктах, де перебувають цивільні.

З технічного боку, бачимо ракету Х-101, захід 160 градусів. Це її стандартний захід на ціль, тобто це штатна робота ракети щодо виконання бойового завдання. Значить, вона туди й прямувала. Це свідчить про те, що це у чистому вигляді терористична геноцидна атака росіян, яка ще не закінчилася. Треба бути дуже обережними найближчим часом.

Які ракети застосував ворог і про що це свідчить

Під час цієї атаки росіяни випустили 38 ракет різних типів. Давно ми не бачили стільки різних типів під час однієї атаки. Про що таке різноманіття може свідчити? Як би ви схарактеризували архітектуру цього удару?

Загалом таку кількість ракет проблемно використовувати, з огляду на носії, маршрути виконання завдань. Найімовірніше, росіяни намагалися показати терористичний режим. Тобто вони виставили умови, ми їх чули від Владіміра Путіна про капітуляцію України, вихід наших Збройних Сил з Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей та Криму, та завдали удару.

Це називається "вбити заручника" – виставити умови та вбити заручника. У такому терористичному режимі Путін діятиме найближчі кілька днів. Тому ці кілька днів дуже небезпечні, треба бути вкрай обережними.

Деякі ракети вже давно не використовувалися і раніше під час застосування не показали своїх певних якостей або показали погані тактико-технічні характеристики. Той самий "Циркон" доволі неуспішний, чергова російська "вундервафля", яка вже кілька разів не змогла точно влучити у ціль. Росіяни намагаються продовжити випробовування або показати, що вони щонайменше мають її.

Ракета Х-22 є неточною. Росіяни використовують її для ударів по масштабних об'єктах з великою площею, щоб таки попасти. Або ж у такому геноцидному режимі, аби кудись попасти. Ці дві ракети є показником цього удару.

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Те, що росіяни використовували "Калібри", то не сказав би, що це велика проблема для нас. Ми вже навчилися їх збивати, і здебільшого частина була успішно збита, як і Х-101. Хоча деякі Х-101 заходили по дуже складній траєкторії, намагаючись "пірнути" під нашими радарами.

Це небезпечний захід для програмування ракети, попри те росіяни пішли на нього. Тобто кілька ракет пройшли на гранично малих висотах і далі виконали "гірку". Одну з них ми бачили під час заходження цієї ракети на "Охматдет".

Х-59 і Х-69 загалом теж не такі небезпечні, як, наприклад, "Кинджали". Ось це проблема, хоча ми збили. "Іскандер-М" теж серйозна проблема для нас там, де не стоїть Patriot, бо ця система непогано працює з усіма балістичними ракетами. Утім, розуміючи, де може стояти Patriot, росіяни відправляють ці ракети туди, де впевнені, що їх немає. Тож частину "Іскандерів" ми можемо пропускати.

Хоча показник сьогоднішньої (8 липня – 24 Канал) роботи системи ППО доволі непоганий. Ворог запустив понад 40 ракет, з них сили ППО збили понад 30. Здебільшого показник (збиття – 24 Канал) за добу, з огляду на те, що було кілька хвиль, десь в районі 75 – 80%.

Загалом показник – непоганий, але під час терористичного удару, коли стоїть завдання дістатися дитячих садочків, лікарень, шкіл тощо, навіть одна ракета завдає великої шкоди. Як ми сьогодні бачили по кількох позиціях у Центральній Україні, на Півдні та, зокрема, в Києві.

Момент атаки по дитячі лікарні "Охматдит" у Києві: дивіться відео

Чому Росія не використала "Шахеди" під час атаки

Під час цієї масованої атаки не було "Шахедів". На вашу думку, чому росіяни не використали їх?

По-перше, ми завдали чималої шкоди так званим "шахедникам". Останні кілька ударів були саме по місцях дислокації російсько-іранських груп, які програмують "Шахеди". Можливо, це дало свої результати й вони не змогли брати участь у цій атаці.

Атака була підготована раніше. Така підготовка потребує близько тижня. Тобто можна відмотати час назад і розуміти, що цьому передувало. Наприклад, візит Віктора Орбана. Він зав'язаний у цю систему. Сьогодні (8 липня – 24 Канал), щоб підсвітити "мирну" пропозицію Орбана в Китаї, тобто капітуляцію України, Путін, як справжній терорист, здійснив цю атаку.

Так, під час першої "зернової угоди" Путін завдав удару по Вінниці. Тоді загинули діти й багато цивільних. Тобто це такий показовий терористичний удар, щоб погодилися на його вимоги. Тоді з Реджепом Ердоганом це спрацювало. Зараз Орбан у Сі Цзіньпіна керує. Без згоди Сі Цзіньпіна на цей терористичний удар його, ймовірно, не відбулося б. У геополітиці такі речі враховуються, значить це можуть бути погоджені речі.

Коли може бути наступна масована атака

Скільки днів Росії треба, щоб організувати наступний схожий удар, насамперед з огляду на організацію та накопичення ракет?

З накопиченням ракет у росіян немає жодних проблем. Їм вистачає, вони ж небагато по кожній позиції використали, просто багато позицій одразу, тому й вийшла атака у понад 40 ракет.

Повторного удару росіяни можуть завдати залежно від того, як готували цей. Якщо вони готували тандемний удар, тобто розписували цілі на другу хвилю, наприклад, ніч або наступний день, то його можуть завдати. Адже тоді вони одразу підготувалися до цієї хвилі й ракети вже прописані та чекають свого часу. Наприклад, як було на Новий рік – тандемний удар, хвилі одна за одною.

Прорахувати з нуля такий масштабний удар і виконати – це близько тижня. Думаю, що, можливо, це тандемна атака й більшість ракет зараз готові виконати це завдання у найближчі кілька днів, якщо щось не відбудеться.

Це може бути проведення саміту НАТО. Якщо зараз Білий дім у "тихому режимі" почне погоджувати деякі моменти, то Путін може скасувати продовження цих терористичних атак. Але готуватися треба до найгіршого, так живішим будеш. Не можна знімати цю проблему.

Наступна підготовка такого масштабного удару – не раніше, ніж десь через тиждень. Хоча деякі позиції можуть використовуватися без попередньої підготовки. Наприклад, робота "Іскандерів" може відбуватися ледь не онлайн: зайшов "Орлан", скоординував удар, надіслав координати й пішли ракети. Після заходу "Орлана" через кілька хвилин можуть з'явитися "Іскандери".

Так можуть використовуватися кілька ракет: "Іскандер" або будь-яка балістична ракета, наприклад, С-300 і С-400. на програмування інших ракет, особливо рівня Х-22, треба щонайменше близько тижня часу, якщо ця підготовка не проводилася раніше.

Наслідки удару по "Охматдиту": дивіться відео

Така ж картина з Х-101 і Х-555 – під повторний політ треба ще й льотчику готуватися. Там цілий процес підготовки перед польотом, він розтягнений у часі. Швидше готуються ракети типу "Калібрів". Це готові ракети, розташовані у тубусах на кораблях чи підводних човнах, для яких треба лише ввести координати й далі вони виходять на пускові рубежі.

Кожна ракета готується у різний спосіб. Тому я й кажу, що якщо буде масштабний удар, то це означає, що він готувався раніше одразу в тандемі.

Як партнери мають відреагувати на терор українських дітей

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН після атаки Росії. Яку міжнародну реакцію слід очікувати? Цинічно, але очевидно, що світова спільнота посилює нашу систему ППО лише після таких російських терористичних атак. Які засоби ППО можемо отримати найближчим часом?

Не буде ніякого рішення по цьому удару, зокрема щодо збільшення систем ППО більше, ніж можуть партнери. Щоб потім не розчаровуватися, краще не очікувати. Чого дійсно треба чекати після такого удару, так це – визнання Росії державою спонсором тероризму.

Це потрібно для того, щоб запровадити вторинні санкції на всіх, хто постачає фінанси російській військовій машині, купуючи у них вуглеводні та інше. Путін як спрут охопив увесь світ вуглеводневими "мацаками". Поки їх не відріжуть, російська військова машина продовжуватиме працювати й наші діти будуть гинути, а міста нищитися.

Нам важливо вийти на це – щоб Росію визнали спонсором тероризму; державою, яка має бути знищена шляхом розпаду на складові федерації. Саме це призведе до миру у всьому світі. Якщо пропозиції, пов'язані з Радбезом ООН, підуть цим шляхом, то є сенс. Якщо це питання не порушать, то це немає сенсу; тоді ми підіграємо Путіну, бо у нього зараз завдання масштабувати цю терористичну атаку. Він хоче показати усьому світові, що є конкретним терористом, який може вбивати дітей.

Де Путін бере гроші на такі атаки

Видання Forbes оцінило, що ця атака коштувала Росії 200 – 250 мільйонів доларів. Чи погоджуєтеся ви з такими оцінками та наскільки це багато чи мало для Росії?

Саме про це я і говорю – звідки росіяни взяли четвертину мільйона доларів, щоб завдати удару? Увесь світ і дав їм ці мільйони, купуючи нафту, газ, титан тощо. Ось звідки Росія бере гроші.

Отже, щоб не дати їй можливості використовувати ці нафтодолари, щоб вони виробляли ракети та вбивали наших дітей, потрібні вторинні санкції. Для того щоб працювали вторинні санкції на всіх учасників процесу підтримки російської економіки, потрібно визнати Росію спонсором тероризму.

Тоді це завдасть росіянам серйозної шкоди. Їм не буде за які кошти купувати чи виготовляти ці ракети; купувати рекрутів – їм не буде чим оплачувати. Зараз вони підвищили стартовий пакет до більш ніж півтора мільйона рублів. Знову ж таки, ці гроші дає світова спільнота, купуючи у росіян продукцію чи сировину.

Польща може збивати об'єкти над Україною

Президент Зеленський запевнив, що Польща збиватиме ракети та дрони у повітряному просторі України. Польща у межах НАТО має намір провести переговори з союзниками про можливість збивати російські ракети, що летять у бік Польщі на територію України. Що це означає у технічному плані та на практиці? Який це має мати вигляд, за яким принципом працювати? Наскільки це хороший сигнал для нашої ППО?

Щонайменше це вигідно як одній, так й іншій стороні. Польщі це вигідно, бо вона зможе знищувати російські потенційні об'єкти повітряного базування, які можуть бути небезпечними для польської сторони.

До речі, можливість знищувати якісь проблемні об'єкти на чужій території дорого коштує. Якщо пам'ятаєте, як Ізраїль захищали від іранських ракет. Майже усі ракети були знищені на іншій території: у Сирії, Іраці, Йорданії. До Ізраїлю долетіла мала частина, яка прорвала систему ППО країн коаліції, що прикриває Ізраїль. Такі дії дорогі, тому для поляків теж вигідно, коли ми дозволяємо виконувати такого роду завдання.

Чому нам це вигідно? Тому що якщо польська ППО, можна вважати натівська, навіть наша, якщо вони з нами співпрацюють, може перекрити 50 – 150 кілометрів у глибину. Зенітно-ракетні комплекси можуть бути зняті з цієї території, перекинуті у Центр або на Схід. Збільшиться щільність ППО. Для нас це теж вигідно.

Найцікавіше, що така дія технічно не дасть російським ракетам можливості пройти до території, яку вже прикриватимуть поляки, через збільшення щільності. Тобто така дія дозволить зменшити ймовірність виходу на Захід нашої країни навіть тими комплексами, які у нас вже будуть перекинуті у Центр та на Схід.

А полякам залишиться добивати ті російські об'єкти, які якось прорвуться на Захід нашої країни. Насамперед для них це плюс. Менше буде летіти. Звичайно, вони це все контролюватимуть та почнуть плавно втягуватись у бойові дії. Це дуже важливо і для польської ППО. Вона ж буде вже простріляна, коли почне працювати у безпосередньо бойовому режимі. Це вже буде серйозна ППО.

Це дорого коштує. Спробуйте ще потрапити на якийсь полігон, де можна постріляти. Для поляків, з одного боку, це лайтові умови, щоб простріляти свою ППО: зенітно-ракетні комплекси, радіотехнічні війська, авіацію.

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Тому тут такий взаємний механізм, якщо він буде запущений. Технічно це дуже легко зробити. Рубіж перехоплення переноситься східніше, дозволяються роботи над деякими зонами, над деякими – забороняються. Фахівці ППО це прекрасно знають. У них самих над Польщею цих "червоних зон" багато, тому вони без проблем перенесуть ці моменти.

Причому я думаю, що вони цим вже займаються. Вони розуміють, що за логікою процесу воєнних дій це приведе до такого розв'язання питання. Польські спеціалісти ППО вже давно ведуть, супроводжують (російські ракети – 24 Канал), лише кнопки не натискають. Усі ці процеси вже проходять, для них нічого нового.

Про додаткові Patriot для України

Про додатковий Patriot для України. Напередодні про передачу нам оголосили Нідерланди на брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою. Як би ви оцінили нашу ППО тепер? З урахуванням ще однієї системи Patriot. Наскільки це зміцнить нашу ППО? Можливо, на найближчому Саміті НАТО ми отримаємо ще кілька Patriot.

На Саміті НАТО ми можемо тільки почути якісь припущення про передачу. Навряд чи нам на Саміті НАТО нададуть одразу десяток Patriot. Технічно це неможливо.

Нас завжди виручає Німеччина, яка нам досить серйозно допомагає. Коли сама перебуває, особливо військово-політичне керівництво Німеччини, під серйозним внутрішнім тиском тих німецьких фірм, які спонсорують російський тероризм, які також тиснуть на Олафа Шольца. Тож їм доводиться маневрувати поміж "краплями дощу", щоб нам допомагати.

Черговий Patriot нам, звичайно, допоможе. Усе залежатиме від того, де він розгортатиметься, під які завдання, яка система оборони буде там, де стоятиме Patriot, чи буде він включати F-16.

За F-16 можна говорити, що у якомусь місяці, тільки незрозуміло, якого року, вони у нас з'являться. Відчуваю, що у нас, швидше Mirage (французькі винищувачі – 24 Канал) з'являться. Причому Mirage досить непогана машина, просто не може виконувати тих завдань, які може виконувати винищувач F-16. Але виконає роботу принаймні HAMMER, SCALP, Storm Shadow, постачання яких нам зараз потрібно збільшити.

Усе залежатиме від рішення Білого дому. Напряму питання щодо F-16 залежить від рішення Джо Байдена. Ми про них вже третій рік говоримо. Хотілося б їх нарешті побачити.

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Але проблема у тому, що можна перепалити очікування. Вже навіть якщо на цьому Саміті скажуть, що нарешті нам передають F-16, то буде дуже багато закидів у бік Білого дому. Буде питання: "А раніше не можна було?". На день, на місяць, на рік, на два роки. Є таке питання до адміністрації, але сподіваємось на краще. Можливо, у цьому році ми все-таки отримаємо F-16.