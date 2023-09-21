Росія вдарила ракетами по Одещині: є влучання в рекреаційний об’єкт
Джерело:Одеська ОДА
Надвечір країна-агресорка знову атакувала ракетами Україну. Цього разу вона спрямувала усі ворожі цілі на Одещину.
Росія ввечері 21 вересня запустила по Одещині ракети. Місцева влада повідомляє про влучання в рекреаційну інфраструктуру.
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Приліт у рекреаційний об'єкт
Десь біля сьомої вечора Повітряні сили попередили жителів Одеської області про ракетну небезпеку. Ворог вдарив по Одещині надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс".
Військові зазначили, що ворожі цілі рухалися у напрямку Затоки. Згодом телеграм-канали повідомили про вибухи в області. Тривога тривала менше ніж години.
Згодом в Одеській державній адміністрації уточнили наслідки чергового злочину росіян. Там кажуть, що був приліт у Білгород-Дністровському районі.
На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру. На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували,
– заявили в ОДА.
Також там уточнили, що, на щастя, постраждалих серед населення немає.
Масована ракетна атака по Україні: що відомо
- У ніч на 21 вересня росіяни вдарили по Україні 44 крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 та 6 зенітними керованими ракетами С-300. Нашим військовим вдалося збити 38 ворожих цілей. Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав вражаюче відео роботи сил ППО під час нічної атаки.
- На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, навчальні та медичні заклади, гуртожитки тощо.
- Вперше за півроку ворог цілив по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів без світла залишилось 398 населених пунктів.
- Уламки збитої російської ракети впали на завод Pepsi у Вишневому. Склад заводу майже зруйнований. У Міноборони нагадали, що компанія PepsiCo сама "заплатила" за цю ракету, адже попри війну продовжує працювати в Росії.