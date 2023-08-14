Як підрозділи ППО працювали під час нічної атаки Одещини: потужне відео

Російські загарбники вночі 14 серпня вчергове атакували Одеську область ракетами та дронами. Водночас наші Сили протиповітряної оборони збили абсолютно всі ворожі об'єкти.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав, як саме наші військові збивали російські ракети та дрони в Одеській області. Ці повітряні бої відбувалися над Чорним морем.

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Як ППО збивала ворожі об'єкти над Одещиною

Генерал зазначив, що на кадрах показана робота нашої протиповітряної оборони, коли російські загарбники вчергове атакували Одеську область дронами "Шахед" та ракетами типу "Калібр", які вони запустили з Чорного моря. На відео чітко видно, як наші системи ППО збивають ворожі об'єкти над водоймою.

Олещук показав роботу ППО / Відео з телеграм-каналу Миколи Олещука

Олещук зауважив, що тоді в Одеській області працювали українські системи С-300, а також німецький Gepard. Командувач Повітряних сил також запевнив, що разом українці обов'язково здобудуть перемогу.

Що відомо про атаку Одеської області 14 серпня