Слідом за Києвом – Дніпро: чому росіяни взялися обстрілювати інші великі міста

Слідом за Києвом росіяни взялися тероризувати інші українські міста. Так, в ніч на 22 травня Дніпро зазнало масованої ракетної атаки. Це може бути нова тактика ворога.

Таку думку 24 Каналу припустив майор ЗСУ в запасі, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він назвав ймовірну кількість ракет, яка ще залишилася у росіян.

Дивіться також Нічна масована атака по Дніпру: у Повітряних силах розповіли, куди цілили окупанти

Ще є пів сотні "Кинджалів"

Попри розмови, що ракет у росіян залишається небагато, вони обстрілюють українські міста. Олексій Гетьман припустив, що у ворога ще може бути в запасі більше сотні Х-101 та Х-55, а також пів сотні "Кинджалів".

Тому вони мають можливості обстрілювати саме цими ракетами, але вони виробляють їх менше, ніж використовують. Рано чи пізно вони закінчаться. У росіян є своя стратегія, адже вони не можуть використати всі ракети у війні з Україною,

– відзначив він.

Тому окупанти використовують і плануючі бомби, і комплекси С-300, яких чимало, і Х-22, яких приблизно декілька сотень.

"Зрозуміли, що в Києві вони не можуть потрапити в будь-яку ціль – ми все збиваємо. Тому почали атакувати інші великі наші міста. Ми бачимо атаки на Одесу, Харків і за Дніпро взялися", – додав ветеран російсько-української війни.

Олексій Гетьман про нічний удар по Дніпру 22 травня: дивитись відео

Атаки по Дніпру 22 травня: основні новини