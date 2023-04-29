Не треба виправдовувати диявола, – оглядач про ракети Х-101 та Х-555, якими б'ють росіяни
Росіяни продовжують обстрілювати українські міста, тероризуючи мирних громадян. Потрібно розуміти, що ракети типу Х-101 та Х-555, якими ворог атакував Україну напередодні, програмуються.
Вони летіли туди, куди були запрограмовані. Результат ми бачимо – влучання в житлові будинки й чимало загиблих. Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович.
До теми "Точно в ціль": росіяни цинічно радіють удару по багатоповерхівці в Умані
"Не треба виступати адвокатом диявола і гадати, куди вони насправді намагалися поцілити. Вони поцілили туди, куди поцілили – у житлові будинки", – наголосив Попович.
Повністю захиститися неможливо
З огляду на результат обстрілу – це була терористична акція, спрямована на те, щоб кошмарити місцеве населення. Що ж до інших ракет, наразі не можна сказати, куди саме вони летіли, тому що були збиті. Варто зауважити, що Сили ППО ліквідували 21 з 23 випущених ракет.
Жоден ЗРК – навіть найпросунутіший та найсучасніший – не забезпечує 100% покриття. У тих самих NASAMS та IRIS-T вказаний коефіцієнт ураження цілі однією ракетою 0,85, 0,87 – до 0,9. Фактично, 90%,
– зауважив Попович.
Це максимальний результат, на який спроможні ракетні комплекси, які ми маємо. Однак повного захисту, на жаль, досягти неможливо, і вчора це було продемонстровано.
Теж цікаво – Жирнов про страшну атаку по Україні: дивіться відео
Ракетний удар по Україні 28 квітня: що відомо
- Російські війська 28 квітня вчергове атакували українські міста. Ворог застосував літаки стратегічної авіації Ту-95.
- Уламки ракети влучили у житловий будинок в Українці, що на Київщині. Серед постраждалих є дитина.
- Одна з ворожих ракет влучила у багатоповерхівку міста Умань. Внаслідок удару загинуло 23 людини. Крім того, зниклими безвісти вважають 2 жінки.
- Російського обстрілу зазнало й Дніпро – там прилетіло у приватний будинок. Терористи вбили молоду жінку та дитину.
- Утім, росіян, які "ні в чому не винні", кількість жертв серед мирного населення лише тішить. Традиційно, вони почали активно реагувати на атаку у мережі.