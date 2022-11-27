Ймовірна дата наступних атак по Україні: Світан пояснив, скільки часу треба Росії для підготовки
У минулу середу, 23 листопада, росіяни вкотре масовано обстріляли українські об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок атаки чимало українців мають великі проблеми зі світом та водою в домівках.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. Він також зазначив, що дата нового обстрілу напряму залежить від тієї кількості ракет, які Росія планує запустити по Україні.
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За словами фахівця, якби росіяни вистрілювали по 7 – 10 ракет, то такі обстріли могли б бути хоч щодня.
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Але нашому ворогу не надто це вигідно, вони чудово розуміють, що така кількість ракет – буде збита нашими силами ППО.
З огляду на це, росіянам потрібно понад 50 ракет, накопичення такої кількості триватиме близько тижня. Тому, в межах тижня – півтори можна очікувати на нову хвилю ракетних ударів,
– каже Світан.
Що відбувається з українською енергосистемою зараз
- В Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія. А найбільша у Європі АЕС, Запорізька, залишається окупованою.
- Виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Проте ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті.
- Генерація продовжує нарощувати потужність. У ДТЕК сподіваються, що до графіків відключень, які діяли до останньої масованої атаки 23 листопада, можна буде повернутись у понеділок, 28 листопада.