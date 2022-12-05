Нова масована ракетна атака росіян на Україну: усе про вибухи та роботу ППО

Після полудня 5 грудня Росія розпочала чергову масовану атаку по містах України. По всій території держави одразу оголосили повітряну тривогу та привели до бойової готовності системи протиповітряної оборони.

Це вже далеко не вперше, коли ворог запускає ракети з Чорного та Каспійського морів, маючи на меті знищити критичну інфраструктуру України. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав усе, що відомо про масований обстріл окупантами енергосистеми нашої держави у понеділок, 5 грудня.

Читайте також Вогневий терор триває, але окупантам дають відсіч: карта бойових дій станом на 5 грудня

Ситуація в регіонах: як працює ППО

Як зазначив речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат, атак може бути декілька, аби розосередити ракети по всій Україні. Про це він сказав в ефірі національного марафону та ще раз констатував, що головна ціль ворога – об'єкти, які забезпечують українців світлом.

Про вибухи вже повідомляли у таких областях:

Очільник Полтавської ОВА зазначив, що спрацювали системи протиповітряної оборони. Зокрема, у Кременчуку журналісти "Суспільне" повідомляли про вибухи.

На Харківщині місцеві чули повторні вибухи, окрім того, за попередньою інформацією, ППО спрацювала на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Вінниччині, Черкащині та Запоріжжі.

Глава Миколаївської ОВА запевнив, що наша авіація здатна творити дива – щонайменше три ракети вже збили над областю станом на 14:20.

Проблеми зі світлом в областях України

ЗМІ зазначають, що уся Сумщина повністю без електропостачання станом на 14:40. Екстрене аварійне відключення влада змушена була застосувати, аби забезпечити стабільну роботу енергетичної системи.

Також відомо, що частина Кривого Рогу без світла, а в один з районів міста уже організували підвезення води. Про це заявив глава військової адміністрації Вілкул. У Житомирі та деяких населених пунктах області частково пропало світло.

Інфоксводоканал написав, що в Одесі знеструмлені всі помпові станції та резервні лінії. Водопостачання відсутнє майже у всіх районах міста.