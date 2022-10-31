"Результати хороші, але допомога потрібна": у Повітряних Силах прокоментували збиття 44 ракет

Маємо гарний результат збиття сьогодні, чудовий. Такий результат – не везіння чи удача, це досвід. Нові тактичні прийоми, які застосовують Повітряні Сили працюють, так само, як і ППО Сухопутних військ.

Про це 24 каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він також зазначив, що, можливо, наступного разу і ворог зробить висновки. Аби не було зайвої "перемоги" – у будь-якому разі нам потрібне ППО.

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Те, що ми сьогодні збиваємо з наявної зброї – Бук-М1, С-300 і ПЗРК – це результат роботи людей, їх безпрецедентної героїчної роботи,

– каже Ігнат.

За словами речника Повітряних Сил ЗСУ, без підсилення ППО, яке ми очікуємо від наших західних партнерів – нам буде важче і важче надалі. У нас велика територія, ми витрачаємо чимало БК.

"Окрім тих даних, які ми оприлюднили – маємо ще збитий К-52 на Херсонщині.Результати хороші, але допомога потрібна у будь-якому випадку", – зазначає Юрій Ігнат.

Відсоток збиття ворожих ракет

Щодо відсотків збиття – то, якщо росіяни запускають 4 "Калібри" по Дніпру – ми збиваємо всі, це хороший 100% результат теж. Але, якщо говорити про масовані ракетні удари – то дійсно, сьогодні найкращий результат.

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Тактика застосування ракет окупантами

Юрій Ігнат каже, що росіяни завжди запускали ракети так званим "бумерангом". Сьогодні ворог запускав ракети і з Каспію, і з Ростовської області – атаки були хвилями.

Юрій Ігнат речник Повітряних Сил ЗСУ Для атак вони використовували Ту-95 та Ту-60 – у цих двох носіях може бути 8 та 12 ракет Х-101 відповідно. Якщо вилітає 12 літаків умовно, то ракет могло б бути значно більше. Але у росіян немає мети запускати понад 100 ракет – це доволі дефіцитна річ у них.

Тому вони запускають їх хвилями і "бумерангом" – ракети облітають Східний напрямок і рухаються у будь-якому напрямку Україною. "Такі ракети можуть залетіти з Півдня, чи з території Білорусі. Або ж взагалі, літати колами – цій ракеті можна прописати і такі заплутані траєкторії, аби ввести в оману ППО", – додає він.

Чи заважає туман силам ППО

Юрій Ігнат пояснює, що одним видам ППО туман заважає – іншим ні. Наприклад Бук-М1 чи С-300 мають РЛС, яка опромінює ціль, відображає на екрані.

Якщо про ПЗРК ми говоримо, то по всій території держави розставлені мобільні групи – саме тут люди мають помітити цю ціль, тому в цьому випадку важливий візуальний контакт.

Чергова масована ракетна атака росіян 31 жовтня 2022

О 7 ранку по всій території України оголосили повітряну тривогу, яка тривала близько 3 годин. За цей час Росія атакувала декілька регіонів України, проте в більшості випадків спрацювала ППО.