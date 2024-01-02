Ракетна атака триває: у частині Києва зникли світло та вода, також є знеструмлення в області

Вранці 2 грудня Росія атакує Україну ракетами. Вибухи прогриміли у Києві.

У частині столиці під час тривоги зникло світло. Зауважимо, що російська атака триває, тож не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті, закликає 24 Канал.

Дивіться також Росія атакує ракетами з Ту-95МС: у Києві чули вибухи, працює ППО

У частині Києва проблеми зі світлом та водою

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Віталій Кличко повідомив, що частина об'єктів та житлових будинків знеструмлені. Проблеми зі світлом у кількох районах столиці.

Також у деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі, зазначив міський голова.

Через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах,

– розповіли у ДТЕК.

Наголосили, щойно безпекова ситуація дозволить, всім обов'язково повернуть світло.

"Вірте в енергетиків та ППО!" – підкреслили в компанії.

О 08:37 у ДТЕК повідомили, що через російську атаку також відсутнє світло в Бучанському та Вишгородському районах.

До слова У Печерському районі уламки ракет впали на житловий будинок