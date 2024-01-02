Ракетна атака триває: у частині Києва зникли світло та вода, також є знеструмлення в області
Джерело:Віталій Кличко
Вранці 2 грудня Росія атакує Україну ракетами. Вибухи прогриміли у Києві.
У частині столиці під час тривоги зникло світло. Зауважимо, що російська атака триває, тож не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті, закликає 24 Канал.
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У частині Києва проблеми зі світлом та водою
Віталій Кличко повідомив, що частина об'єктів та житлових будинків знеструмлені. Проблеми зі світлом у кількох районах столиці.
Також у деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі, зазначив міський голова.
Через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах,
– розповіли у ДТЕК.
Наголосили, щойно безпекова ситуація дозволить, всім обов'язково повернуть світло.
"Вірте в енергетиків та ППО!" – підкреслили в компанії.
О 08:37 у ДТЕК повідомили, що через російську атаку також відсутнє світло в Бучанському та Вишгородському районах.
До слова У Печерському районі уламки ракет впали на житловий будинокВажливо! Окупанти запустили в напрямку Києва "Кинджали". Про це повідомили в Повітряних силах. Х-47М2 "Кинджал" – аеробалістична ракета, яку надзвичайно важко перехопити. Тож не нехтуйте правилами безпеки. Перебувайте в укритті, адже це може врятувати життя.