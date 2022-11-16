Атаки Росії продовжаться, а ситуація в енергетиці погіршуватимуться, – ексміністр енергетики
Росіяни планували зруйнувати українську енергосистему ще після першого масованого удару, але це їм не вдалося. Слід подякувати енергетикам, які дуже швидко відновлювали пошкодження – в основному це опорні підстанції, лінії електропередач.
Про це 24 каналу розповів міністр палива та енергетики України (2005-2006 роки) Іван Плачков. Він також зазначив, що другим ударом ворог теж завдав чималих руйнувань українській енергосистемі, на жаль, запас енергетичного обладнання, який ми робили – майже використаний.
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За словами фахівця, зараз енергетики роблять все можливе, але терміни відновлення вже будуть довшими – тиждень або два може тривати процес ремонту.
Також слід додати, що зараз тривають замовлення енергетичного обладнання, на жаль, такі деталі, як трансформатори чи високовольтні вимикачі – довго виготовляються і дорогі,
– каже Плачков.
Колишній міністр енергетики каже, що ситуація дуже складна – не варто сподіватися на відімкнення світла за графіком.
Детальніше про наслідки ракетного удару 15 листопада 2022: дивіться відео
Енергетики вимикають споживачів, щоб виконувати ремонт і це потрібно, аби зменшити навантаження на мережу.
Масована ракетна атака України 15 листопада 2022
- Тривога під час масового ракетного обстрілу тривала близько чотирьох годин. Радник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Окупанти запустили понад 90 ракет, 70 з яких було збито силами ППО.
- Внаслідок ракетної атаки деякі міста та населенні пункти залишились без електроенергії. Так, наприклад, 80% Льову залишилась без світла, тепла та гарячої води.
- Також згодом стало відомо, що дві ракети впали на фермерське господарство у польському селі поблизу кордону з Україною. В результаті чого загинуло двоє поляків.
- Ринок акцій в Росії обвалився після ударів по Польщі.