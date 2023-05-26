Надважка ніч у Дніпрі та падіння уламків у Києві: що відомо про ракетну атаку 26 травня

Росіяни у ніч проти 26 травня завдали ракетного удару по Україні. Для цього ворог використав літаки стратегічної авіації, а також дрони-камікадзе "Шахед".

24 Канал в одному матеріалі зібрав усе, що відомо про черговий ракетний удар. Зауважимо, що це була вже тринадцята за ліком атака на Київ від початку травня.

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Атака ракетами та дронами

Пізно ввечері 25 травня стало відомо, що ворог підняв у небо літаки стратегічної авіації. А все о 00:30 моніторингові канали повідомили, що Ту-95МС полетіли у напрямку пускових рубежів у Каспійському морі.

Уже о 02:30 надійшла інформація, що ворог міг здійснити пуски крилатих ракет типу Х-101/555. Для цього застосовували, за попередньою інформацією, чотири стратегічні бомбардувальники.

Для цього застосовували, за попередньою інформацією, чотири стратегічні бомбардувальники. Станом на 03:05 повітряна тривога лунала у багатьох регіонах України, зокрема ну Києві та на Київщині. А вже о 03:30 повідомляли, що у Дніпрі чули вибухи.

Обовʼязково реагуємо. Укриття або правило двох стін,

– написали в Дніпропетровській ОВА.

А міський голова Борис Філатов закликав мешканців нічого не знімати та не викладати у мережу.

Трішки згодом сирени лунали вже по всій території України. Попередньо повідомляли, що можливий ще й запуск крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.

Станом на 03:45 повідомили, що у повітряному просторі більше немає ракет. Водночас потрібно було ще збивати "Шахеди", які окупанти запустили паралельно.

О 04:15 зазначили, що у Дніпрі знову лунають вибухи. Моніторингові канали припустили, що ворог міг запустити С-400. Крім того, звуки вибухів чули і на Київщині. Туди могла долетіти ракета Х-101.

Моніторингові канали припустили, що ворог міг запустити С-400. Крім того, звуки вибухів чули і на Київщині. Туди могла долетіти ракета Х-101. Зауважимо, що у Дніпропетровській ОВА запевнили мешканців, що ситуація контрольована. Пообіцяли, що у ранковому звіті нададуть вичерпну інформацію.

О 04.20 надійшло повідомлення від Київської ОВА. Мешканців попередили про підвищену ракетну небезпеку. Зауважили, що в регіоні працює ППО та попрохали дотримуватися інформаційної гігієни.

та попрохали дотримуватися інформаційної гігієни. Уже о 04:30 моніторингові канали зауважити, що на Україну більше нічого не летить. Тоді повідомили, що потрібно провести дорозвідку, після чого вже почнуть лунати відбої.

О 05:15 сирени про відбій повітряної тривоги лунали на Заході, а вже о 05:55 – по всій території України.

Зауважимо, що станом на 05:35 відбої були й у столиці та низці областей. Натомість в Черкаській ОВА повідомили про роботу ППО. Загроза зберігалася для мешканців Кіровоградської та Івано-Франківської областей.

Тринадцята атака на Київ

Практично відразу ж у КМВА прокоментували ракетну атаку, яку здійснили росіяни цієї ночі. Сергій Попко зауважив, що від початку травня це вже тринадцята атака на столицю.

І, як завжди, вночі. Цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555,

– зазначив Сергій Попко.

Попередньо вдалося виявити та збити всі цілі ворога, які були у повітряному просторі над Києвом. Що стосується кількості знищених ракет, то у КМВА закликали дочекатися на офіційну статистику від Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 05:37 не надходило інформації про потерпілих або руйнування у Києва. Але дані уточнюються й актуалізовуватимуться впродовж дня.

Власне, о 06:49 Сергій Попко поділився новими даними. За його словами, зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів в Оболонському районі. На щастя, не було ані займання, ані критичних руйнувань. Невдовзі він уточнив, що пошкоджені автомобілі на стоянці в іншій частині району.

Також у Шевченківському районі зафіксували падіння уламка на приватний будинок. Пошкоджень зазнали дах і вікно. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Дані все ще уточнюються.

Надважка ніч на Дніпропетровщині

Як зазначив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ніч проти 26 травня була надважкою. Впродовж неї окупанти масовано атакували область як ракетами, так і дронами.

Поцілили окупанти по Дніпру. Спалахнула пожежа у приватному будинку, яку встигли ліквідувати. Також пошкоджень зазнали два будинки й автівка. Займання зафіксували на двох приватних підприємствах. Вогонь вдалося приборкати і там. Загалом були три пожежі, які загасили.

Понівечена заправка. Постраждав її працівник. Йому надали меддопомогу – лікуватиметься вдома. Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство. Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється,

– зазначив він.



Наслідки атаки Дніпра у ніч проти 26 травня / Фото Сергія Лисака



Наслідки атаки Дніпра у ніч проти 26 травня / Фото Сергія Лисака



Наслідки атаки Дніпра у ніч проти 26 травня / Фото Сергія Лисака

Також росіяни атакували Нікопольщину. Марганецьку громаду окупанти обстріляли з БпЛА. На щастя, минулося без жертв. За словами глави ОВА, наслідки могли бути значно гіршими, якби не робота ППО.

За попередньою інформацією, військові з Повітряного командування "Схід" збили 5 крилатих ракет і 7 "Шахедів" над областю.

"Шахедами" атакували Харківщину

Про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що цієї ночі росіяни "Шахедами" атакували місто Мерефа, що у Харківському районі, а також Ізюм.

Відомо, що у Мерефі пошкоджень зазнало цивільне підприємство. Внаслідок атаки сталася пожежа. В Ізюмі постраждала споруда закладу освіти та гараж з сільгосптехнікою. Там теж спалахнули пожежі. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Скільки ракет і дронів збила ППО

Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, впродовж цієї ночі ворог випустив 17 ракет різних типів. Також для атаки використав 31 ударний безпілотник. Якщо детальніше, то перелік використаних повітряних цілей для удару такий:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95МС з району Каспійського моря;

7 зенітних керованих ракет С-300 / С-400 з району Токмак (тимчасово окупована Запорізька область);

31 ударний БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131", які запускали з південного та північного напрямків.

Титанічними зусиллями наших сил ППО вдалося знищити:

10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

23 ударні безпілотники "Shahed-136/131";

2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР".



Повітряні сили збили 10 крилатих ракет і 23 "Шахеди" / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ