Росія атакувала ракетами та "Шахедами" Україну: хронологія 1098 дня війни
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1098 днів. Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Водночас Збройні Сили України дають потужну відсіч загарбницькій армії.
Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.
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Хронологія 1098 дня війни
Ворог розпочав ракетну атаку уночі 25 лютого. Перші крилаті ракети залетіли в наше небо перед 6 годиною ранку. У Сумах вночі 25 лютого пролунали вибухи через атаку ударних дронів. Ближче до 5 ранку міська влада повідомила про два прильоти у Сумах. Унаслідок атаки ворога повилітало багато вікон у багатоповерхівці. Є інформація про 1 постраждалого, йому надали допомогу медики швидкої. Росія вночі 25 лютого підняла в повітря стратегічну авіацію, злетіли бомбардувальники Ту-95. Саме ці борти противник використовує для масованих атак на мирні міста України. Рада безпеки ООН схвалила ініційовану США резолюцію щодо війни в Україну, у документі якої Росію не називають агресором через вторгнення на територію нашої держави. Відповідне рішення ухвалили у понеділок, 24 лютого.
Ворог розпочав ракетну атаку уночі 25 лютого. Перші крилаті ракети залетіли в наше небо перед 6 годиною ранку.
У Сумах вночі 25 лютого пролунали вибухи через атаку ударних дронів.
Ближче до 5 ранку міська влада повідомила про два прильоти у Сумах. Унаслідок атаки ворога повилітало багато вікон у багатоповерхівці. Є інформація про 1 постраждалого, йому надали допомогу медики швидкої.
Росія вночі 25 лютого підняла в повітря стратегічну авіацію, злетіли бомбардувальники Ту-95. Саме ці борти противник використовує для масованих атак на мирні міста України.
Рада безпеки ООН схвалила ініційовану США резолюцію щодо війни в Україну, у документі якої Росію не називають агресором через вторгнення на територію нашої держави.
Відповідне рішення ухвалили у понеділок, 24 лютого.