Росія атакувала ракетами та "Шахедами" Україну: хронологія 1098 дня війни

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1098 днів. Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Водночас Збройні Сили України дають потужну відсіч загарбницькій армії.

Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.

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Хронологія 1098 дня війни