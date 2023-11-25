Запускати можна не лише з Чорного моря, – Ігнат пояснив, чи погіршилася ракетна логістика ворога

Як зазначили в британській розвідці, раніше окупанти поповнювали запаси "Калібрів" на базі у Севастополі, але тепер там небезпечно. Ймовірно, це робитимуть у Новоросійську, однак це ускладнить логістику. Утім ці ракети можна запускати не лише із Чорного моря.

Про це 24 Каналу заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зауваживши, що ці ракети мають запаси ходу на кілька тисяч кілометрів. Зазначимо, що ворог передислокував носії крилатих ракет до Новоросійська.

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"Запуск таких ракет "Калібр" можна проводити не лише з Чорного моря, куди виходять на бойове чергування (кораблі – 24 Канал), але і з будь-якої локації в акваторіях обох морів, де можуть проходити російські судна", – наголосив Ігнат.

Як окупанти можуть запускати "Калібри": дивіться відео

На одному малому російському ракетному катері може бути 4 ракети "Калібр". Таку саму кількість може нести й підводний човен. А фрегат має 8 ракет морського базування.

Яка проблема завантажити ракети на ці носії й витратити на те навіть цілий день?

– сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Можна припускати, що у росіян є проблема із виготовленням "Калібрів". Водночас, за даними української розвідки, окупанти щомісяця виготовляють приблизно 100 різних ракет.

"Мовиться про основні типи: повітряного базування – Х-101, Х-555, також "Кинджал". Морського – "Калібр". А також ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К", – сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом ворог має приблизно 870 – 900 високоточних далекобійних ракет.

Яка ситуація у Чорному морі з ракетоносіями