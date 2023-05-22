Ракетна небезпека: по всій Україні оголошували повітряну тривогу
22 травня 2023, 02:43Читать новость на русском
Вночі 22 травня по всіх областях України лунав сигнал повітряної тривоги. Причиною цього став запуск російських крилатих ракет Х-101/ 555.
Ракети запускалися зі стратегічних бомбардувальників в районі Каспійського моря. 24 Канал збирає всю актуальну інформацію про регіони, де є загроза ракетного удару.
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03:48 Сирени також пролунали й на Заході України. Повітряну тривогу оголосили у:
- Рівненській області;
- Львівській області;
- Івано-Франківській області;
- Тернопільській області;
- Чернівецькій області;
- Хмельницькій області;
- на Волині;
- на Закарпатті.
Таким чином загроза ракетного удару розповсюдилася по всій Україні.03:41 Телеграм-канал "monitor" повідомляє, що російський бомбардувальник Ту-22м3 відпрацював по Дніпру і відлетів з пунктів запуску. Наразі перевіряється інформація про влучання по Дніпру ракетами Х-22.03:37 Вибухи чутно на Дніпропетровщині та на Запоріжжі.03:33 За даними моніторингового телеграм-каналу "monitor", росіяни застосовують комплексні удари, що компенсують малу кількість ракет. В цьому випадку, це удари як крилатими ракетами, так і БпЛА.03:30 Повідомляють про небезпеку одразу у кількох містах: у Харкові вибухають ракети С-300 з Бєлгорода, у Дніпрі та Запоріжжі теж чули вибухи.03:29 За даними телеграм-каналу "monitor", ракети заходять з Півночі та Півдня України. До того ж ракети йдуть у напрямку Дніпропетровщини.03:16 На Дніпропетровщині чутно хвилю вибухів. Попередньо, працює українська ППО.03:06 У мережі повідомляють про повторні вибухи у Дніпрі. Крім цього, у бік Запоріжжя летять БпЛА типу "Шахед". 03:00 За даними моніторингового телеграм-каналу "monitor", ракети будуть заходити з північного напрямку, тобто з Чернігівської та Сумської областей.02:56 У Дніпрі повідомляють про вибухи. Попередньо, українська ППО працює по БпЛА.
02:43 Повітряну тривогу оголосили в таких областях України:
- місто Київ;
- Київська область;
- Житомирська область;
- Вінницька область;
- Черкаська область;
- Кіровоградська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Херсонська область;
- Запорізька область;
- Дніпропетровська область;
- Полтавська область;
- Сумська область;
- Чернігівська область;
- Донецька область;
- Харківська область;
- Луганська область;
- Автономна республіка Крим.
Повітряні тривоги вечора 21 травня: найголовніше
- В Одесі повітряну тривогу оголосили близько 21:58. Уже через 2 хвилини журналісти Суспільного повідомили, що у місті пролунав вибух. Моніторингова група monitor повідомила, що в області, ймовірно, працюють сили ППО.
- У Запорізькій області тривогу оголосили дещо раніше – о 21:53. Місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи через 10 хвилин. За даними моніторингових груп, там також спрацювала ППО.
- Увечері 21 травня Росія завдала ракетного удару по Харківщині. Під ворожим ударом опинилося селище Циркуни неподалік Харкова. За попередніми даними, росіяни атакували ракетами С-300.