Ракетна небезпека: по всій Україні оголошували повітряну тривогу

Вночі 22 травня по всіх областях України лунав сигнал повітряної тривоги. Причиною цього став запуск російських крилатих ракет Х-101/ 555.

Ракети запускалися зі стратегічних бомбардувальників в районі Каспійського моря. 24 Канал збирає всю актуальну інформацію про регіони, де є загроза ракетного удару.

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Відбої по країні почалися з Києва та поступово поширилися на інші регіони.Повідомлень про вибухи не було з жодної з областей, але тривога ще триває всюди, крім Дніпропетровщини. До відбою не залишайте укриттів та інших безпечних місць."Завдяки Силам оборони ми витримали атаку. Деталі згодом. Поки нічого не коментуємо. Поставтесь серйозно до правил воєнного стану", – голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.У Дніпропетровській області оголосили відбій. Попередньо, регіон зазнав комбінованої атаки ворога із застосуванням ракет Х-22, Х-101/555 та "Шахедів".

03:48 Сирени також пролунали й на Заході України. Повітряну тривогу оголосили у:

Рівненській області;

Львівській області;

Івано-Франківській області;

Тернопільській області;

Чернівецькій області;

Хмельницькій області;

на Волині;

на Закарпатті.

Таким чином загроза ракетного удару розповсюдилася по всій Україні.

Телеграм-канал "monitor" повідомляє, що російський бомбардувальник Ту-22м3 відпрацював по Дніпру і відлетів з пунктів запуску. Наразі перевіряється інформація про влучання по Дніпру ракетами Х-22.Вибухи чутно на Дніпропетровщині та на Запоріжжі.За даними моніторингового телеграм-каналу "monitor" , росіяни застосовують комплексні удари, що компенсують малу кількість ракет. В цьому випадку, це удари як крилатими ракетами, так і БпЛА.Повідомляють про небезпеку одразу у кількох містах: у Харкові вибухають ракети С-300 з Бєлгорода, у Дніпрі та Запоріжжі теж чули вибухи.За даними телеграм-каналу "monitor" , ракети заходять з Півночі та Півдня України. До того ж ракети йдуть у напрямку Дніпропетровщини.На Дніпропетровщині чутно хвилю вибухів. Попередньо, працює українська ППО.У мережі повідомляють про повторні вибухи у Дніпрі. Крім цього, у бік Запоріжжя летять БпЛА типу "Шахед".За даними моніторингового телеграм-каналу "monitor" , ракети будуть заходити з північного напрямку, тобто з Чернігівської та Сумської областей.У Дніпрі повідомляють про вибухи. Попередньо, українська ППО працює по БпЛА.

02:43 Повітряну тривогу оголосили в таких областях України:

місто Київ;

Київська область;

Житомирська область;

Вінницька область;

Черкаська область;

Кіровоградська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Херсонська область;

Запорізька область;

Дніпропетровська область;

Полтавська область;

Сумська область;

Чернігівська область;

Донецька область;

Харківська область;

Луганська область;

Автономна республіка Крим.

Повітряні тривоги вечора 21 травня: найголовніше

В Одесі повітряну тривогу оголосили близько 21:58. Уже через 2 хвилини журналісти Суспільного повідомили, що у місті пролунав вибух. Моніторингова група monitor повідомила, що в області, ймовірно, працюють сили ППО.

У Запорізькій області тривогу оголосили дещо раніше – о 21:53. Місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи через 10 хвилин. За даними моніторингових груп, там також спрацювала ППО.

Увечері 21 травня Росія завдала ракетного удару по Харківщині. Під ворожим ударом опинилося селище Циркуни неподалік Харкова. За попередніми даними, росіяни атакували ракетами С-300.