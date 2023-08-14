Ракетна небезпека: південні регіони України атакують "Калібри", в Одесі – знову вибухи
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
У Повітряних силах вночі 14 серпня повідомили про ракетну небезпеку для південних регіонів нашої держави. Зокрема, там ворог пустив ракети типу "Калібр".
У Повітряних силах закликали прямувати людей терміново в укриття. Наразі достеменно невідомо, скільки саме "Калібрів" окупанти пустили на Південь нашої держави.
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В Одесі пролунали вибухи
Місцеві телеграм-канали повідомили, що в Одесі близько 2 години 9 хвилин пролунали вибухи. Попередньо працювала українська протиповітряна оборона.
Крім того, у телеграм-каналі Monitor попередили, що "Калібри" маневрують та можуть повернутися у саме місто. Автори каналу закликали одеситів уважно поставитися до попереджень та попрямувати в укриття.
На Півдні росіяни загрожували "Калібрами"
У Повітряних силах оголосили тривогу на Півдні приблизно о 1 годині 43 хвилинах. Зокрема, там попередили про загрозу обстрілу регіону російськими ракетами.
Херсонська, Миколаївська, Одеська області – ракетна небезпека!
– сказали у Повітряних силах.
До цього у моніторинговому телеграм-каналі Monitor зауважили, що окупанти могли, крім "Калібрів", також пустити й фальш-ціль, однак цю інформацію спростували у Повітряних силах.
У Monitor також попередили, що попередньо декілька цілей летить у напрямку Одещини. Вони закликали громадян області не нехтувати безпекою.
Водночас у моніторинговому телеграм-каналі зазначили, що "Калібри", змінюючи траєкторію, рухаються у напрямку Одещини. До того ж є потенційна загроза також для Миколаївщини.
У Повітряних силах також попередили про рух ракет у бік Одеси. Водночас місцеві телеграм-канали повідомляють про роботу української ППО.
"Група ракет у напрямку Одеси. Терміново в укриття!" – сказали у Повітряних силах.
Згодом у Повітряних силах сказали про тривогу у Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Там – ракетна небезпека.
В ОК "Південь" попереджали про загрозу "Калібрів"
- Речник ОК "Південь" Владислав Назаров 13 серпня попередив, що в Чорне море вийшов флагман російського флоту "Адмірал Макаров". Зокрема, він є ракетоносієм ракет типу "Калібр".
- Полковник наголосив, що цей корабель може переносити до 8 ракет "Калібр". Він закликав не панікувати, а дослухатися до заяв військових.
- Він також запевнив, що ОК "Південь" активно слідкує за ситуацією в регіоні. Назаров попередив, що росіяни можуть також залучити до атаки й свої підводні човни.