Ракетна небезпека: південні регіони України атакують "Калібри", в Одесі – знову вибухи

У Повітряних силах вночі 14 серпня повідомили про ракетну небезпеку для південних регіонів нашої держави. Зокрема, там ворог пустив ракети типу "Калібр".

У Повітряних силах закликали прямувати людей терміново в укриття. Наразі достеменно невідомо, скільки саме "Калібрів" окупанти пустили на Південь нашої держави.

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В Одесі пролунали вибухи

Місцеві телеграм-канали повідомили, що в Одесі близько 2 години 9 хвилин пролунали вибухи. Попередньо працювала українська протиповітряна оборона.

Крім того, у телеграм-каналі Monitor попередили, що "Калібри" маневрують та можуть повернутися у саме місто. Автори каналу закликали одеситів уважно поставитися до попереджень та попрямувати в укриття.

На Півдні росіяни загрожували "Калібрами"

У Повітряних силах оголосили тривогу на Півдні приблизно о 1 годині 43 хвилинах. Зокрема, там попередили про загрозу обстрілу регіону російськими ракетами.

Херсонська, Миколаївська, Одеська області – ракетна небезпека!

– сказали у Повітряних силах.

До цього у моніторинговому телеграм-каналі Monitor зауважили, що окупанти могли, крім "Калібрів", також пустити й фальш-ціль, однак цю інформацію спростували у Повітряних силах.

У Monitor також попередили, що попередньо декілька цілей летить у напрямку Одещини. Вони закликали громадян області не нехтувати безпекою.

Водночас у моніторинговому телеграм-каналі зазначили, що "Калібри", змінюючи траєкторію, рухаються у напрямку Одещини. До того ж є потенційна загроза також для Миколаївщини.

У Повітряних силах також попередили про рух ракет у бік Одеси. Водночас місцеві телеграм-канали повідомляють про роботу української ППО.

"Група ракет у напрямку Одеси. Терміново в укриття!" – сказали у Повітряних силах.

Згодом у Повітряних силах сказали про тривогу у Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Там – ракетна небезпека.

В ОК "Південь" попереджали про загрозу "Калібрів"