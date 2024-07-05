"Дозволить гідно відповісти Росії": Зеленський провів нараду щодо ракетної програми України

Президент України Володимир Зеленський 5 липня 2024 року провів нараду щодо ракетної програми. Про це український лідер повідомив у своєму традиційному вечірньому зверненні до громадян.

Зокрема, він заявив, що Україна поставила собі завдання вдвічі збільшити силу нашого повітряного щита. За його словами, "сьогодні початок цього".

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Зеленський провів нараду стосовно української ракетної програми

Сьогодні провів нараду щодо нашої ракетної програми. Я вдячний кожному і кожній, хто працює заради неї, і наближає абсолютно справедливу нашу здатність дійсно відчутно відповідати Росії на цю агресію,

– заявив президент.

За його словами, це питання безпосередньо стосується глобальної стабільності та безпеки. Він зазначив, що у Кремлі повинні знати, що безкарними вони не залишаться та обов'язково відповідатимуть за свої злочини.

Вже неодноразово зазначалося про серійне виробництво та створення нових зразків ракет за допомогою цієї програми. У квітні 2024 року Зеленський у своєму зверненні також повідомляв про "позитивні результати".

До слова, Росія й досі продовжує отримувати титан від інших країн. За допомогою цієї сировини агресор виготовляє "Кинджали", "Калібри", "Х-101" та іншу зброю, якою щодня тероризує Україну.

Титанові руди та концентрати ввозять до країни-агресорки переважно з дружніх країн. Але одним з основних постачальників цінної сировини виявилась австрійська компанія Osttor. Ба більше, вона належить громадянам України й лише за час повномасштабної війни завезла агресору сировини на 5,5 мільйонів доларів.