34 ракети напоготові: ворог тримає у Чорному морі 5 носіїв "Калібрів"

Станом на ранок 2 травня у Чорному морі – одразу 5 ракетоносіїв. У ВМС розповіли, скільки снарядів з них може випустити ворог.

Окупанти продовжують використовувати крилаті ракети "Калібр" для обстрілу України. Востаннє вони вони випустили їх по нашій країні під час комбінованої атаки 24 квітня. Тоді противник застосував 12 ракет, шість з яких вдалося знищити силам ППО, передає 24 Канал.

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Небезпека з Чорного моря

У ВМС попередили, що станом на 06:00 2 травня у Чорному морі перебувають 15 ворожих кораблів, 5 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 34 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Нагадаємо, що раніше речник ВМС Дмитро Плетенчук розповідав, що тепер російські підводні човни в Чорному морі здатні нести шість ракет типу "Калібр", замість чотирьох, як було раніше.