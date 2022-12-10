Приблизно 50% енергоінфраструктури України значно пошкоджено, частину знищено, – Кубраков

Упродовж кількох місяців росіяни цілеспрямовано атакують енергетичну інфраструктуру України. Наші енергетики – титани, але слід розуміти, що масштаби руйнувань вражають, тож не все вдається відновити.

В Україні продовжують відключати абонентів від електроенергії. Роблять це для того, щоб була можливість не перевантажувати мережу, а також усувати наслідки ракетних атак по об'єктах енергетичної інфраструктури.

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Майже половина об'єктів зазнала руйнувань

Як зауважив в інтерв'ю міністр інфраструктури Олександр Кубраков, Україна зазнала серйозних проблем через обстріли Росії. За його словами, близько 50% критичної енергетичної інфраструктури зруйновані, деякі з них – повністю. Він також зазначив, що для захисту цілей українці використовували всі можливі засоби. В тому числі великі мішки з піском.

Журналісти також звернули увагу на щоденні звіти "Укренерго". Вони зауважили, що державний енергопостачальник повідомляє про те, що ситуація "залишається складною, але контрольованою".

Водночас, підкреслюють у виданні, представники компанії визнають проблеми, з якими довелося стикнутися. Вони зазначають, що усі теплові та гідроелектростанції зазнали часткових пошкоджень. Крім того, електроенергію до мережі не постачає Запорізька АЕС, яка перебуває під окупацією.



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Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру