Постійні ракетні атаки Росії можуть бути просто для звіту перед Путіним, – опозиційний журналіст

Росія у травні 21 раз атакувала Україну крилатими, балістичними ракетами та дронами-камікадзе. Якщо раніше російські ракетні удари мали на меті знищити енергосистему України, то це тепер це спосіб зірвати контрнаступ.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Майкл Накі. Він зазначив, що Росія в очікування українського контрнаступу хоче створити певні точки тиску, які будуть відвертати увагу від основного завдання.

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Спосіб виправдати невдачі на полі бою

За словами Накі, ймовірно часті ракетні атаки це просто спосіб для російських генералів відзвітуватись за знищення "тисячі танків, систем Patriot" тощо. Якщо вірити брифінгам Конашенкова і звітам Шойгу, то в Україні вже кілька разів знищили усі склади з озброєнням, всі військові штаби й мільйони командирів.

"Російській армії неважливо, чи був удар "успішний", чи досягнув він якоїсь цілі. Якщо ракета влучає у житловий будинок, то вони будуть стверджувати, що там перебували іноземні найманці, чи навіть сам Залужний", – повідомив журналіст.

Майкл Накі про російський ракетний терор

Росіяни хочуть не допустити перекидання ППО на фронт

Російський опозиціонер вважає, що коли українські війська підуть вглиб окупованої території, російська авіація матиме більше можливостей, адже Україна не може перекинути на фронт усю доступну ППО. Завданням Росії зараз є не допустити перекидання додаткових комплексів ППО ближче до лінії фронту.

Чим більше завдають ударів по містах, які розташовані далеко від лінії фронту, тим більше систем ППО доведеться тримати для їхнього захисту,

– зазначив Накі.

Росія робить ставку на авіацію

Накі заявив, що для української армії, яка збирається визволяти окуповані території, основну загрозу становить не жива сила ворога, а російська авіація. Повітряно-космічні сили Росії мають набагато більше можливостей та засобів, ніж Повітряні сили ЗСУ.

"Ще на початку повномасштабного вторгнення, росіяни намагались використати свою перевагу повітрі та активно застосовували авіацію, навіть у глибокому тилу. Однак, їм не вдалось подавити нашу систему ППО і завоювати перевагу в повітрі – наслідком цього стали значні втрати ворога в авіації на початку вторгнення", – розповів він.

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