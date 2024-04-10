Окупанти готуються до нових ударів: у Повітряних силах сказали, що про це свідчить
Протягом певного проміжку часу росіяни не завдавали масованих ракетних ударів по Україні. Повітряні Сили переконані, що ворог накопичує озброєння та готується до нових атак.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Ілля Євлаш. Російська армія наразі проводить комплекс заходів з підготовки до нового терору цивільних.
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Підготовка до ударів
Ілля Євлаш зазначив, що Росія справді проводить підготовку та накопичує ракети. Однак окупанти зараз атакують Україну іншим озброєнням, якого у них вдосталь – йдеться про "Шахеди". Також ворог проводить й інші заходи.
В тому числі противник проводить розвідку для виявлення тактики дій, місць розміщення стаціонарних систем. Тому ми маємо постійно маневрувати, постійно перекидати з місця на місце та маневрувати на найбільш загрозливих напрямках,
– сказав Євлаш.
Речник Повітряних Сил пояснив, що йдеться про місця, де є загроза застосування ракет чи безпілотників, які націлені на українську цивільну інфраструктуру.
Атаки на Україну
- Під час атаки 8 квітня російські загарбники використали підводний човен задля запуску ракет – це другий випадок за останні пів року. У Чорному морі немає кораблів, однак росіяни прагнуть завдавати ударів з акваторії, тому вдаються до таких методів.
- Розвідка Британії зазначає, що втратили під час запуску свою найкращу ракету – йдеться про AS-23a KODIAK – російські ракети Х-101, Х-102. Несправність престижної ракети вказує на проблеми у її виробництві, що виникли, ймовірно, через санкції Заходу.
- Днем раніше в ГУР повідомили, що окупанти використовують для ударів по Україні щойно виготовлені ракети. Росія має достатньо ракет для ще однієї чи двох великих атак у найближчі тижні.