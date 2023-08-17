Щоб Storm Shadow не били по базах в Криму: Росія хоче знищити злітно-посадкові смуги для Су-24

Останніми тижнями російські окупанти посилили удари по українських авіабазах. Вони намагаються завадити ЗСУ використовувати далекобійні ракети Storm Shadow і Scalp, які запускаються з літаків.

Через ворожі атаки українським пілотам доводиться переміщувати літаки на інші аеродроми. Про це повідомило видання The Financial Times.

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Росія намагається знищити злітно-посадкові смуги для Су-24

Російські окупанти б'ють по авіабазах, злітно-посадкових смугах та центрах підготовки пілотів на Заході України. Ці атаки мають одну мету – не дати Києву використовувати далекобійні ракети Storm Shadow і Scalp, які запускають з літаків.

Через регулярні атаки Сили оборони змушені постійно змінювати місця дислокації найважливіших озброєнь та кваліфікованого персоналу. Як зазначають джерела видання, Київ та його союзники розглядають подібні ворожі удари як спроби зруйнувати українські злітно-посадкові смуги та парк бомбардувальників.

Екскомандувач армії США в Європі генерал Бен Годжес заявив, що російські обстріли по українських авіабаз можна пояснити тим, що Кремль відчайдушно хоче переконатися, що ЗСУ не матимуть можливості бити по базах у Криму.

Росіяни знають, що вони надзвичайно вразливі. І найгірше, що з ними може статися, – це якщо Україна отримає можливість регулярно і точно завдавати ударів по базі Чорноморського флоту в Севастополі, авіабазах та логістичних вузлах,

– зауважив Годжес.

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