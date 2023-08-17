Щоб Storm Shadow не били по базах в Криму: Росія хоче знищити злітно-посадкові смуги для Су-24
Джерело:The Financial Times
Останніми тижнями російські окупанти посилили удари по українських авіабазах. Вони намагаються завадити ЗСУ використовувати далекобійні ракети Storm Shadow і Scalp, які запускаються з літаків.
Через ворожі атаки українським пілотам доводиться переміщувати літаки на інші аеродроми. Про це повідомило видання The Financial Times.
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Росія намагається знищити злітно-посадкові смуги для Су-24
Російські окупанти б'ють по авіабазах, злітно-посадкових смугах та центрах підготовки пілотів на Заході України. Ці атаки мають одну мету – не дати Києву використовувати далекобійні ракети Storm Shadow і Scalp, які запускають з літаків.
Через регулярні атаки Сили оборони змушені постійно змінювати місця дислокації найважливіших озброєнь та кваліфікованого персоналу. Як зазначають джерела видання, Київ та його союзники розглядають подібні ворожі удари як спроби зруйнувати українські злітно-посадкові смуги та парк бомбардувальників.
Екскомандувач армії США в Європі генерал Бен Годжес заявив, що російські обстріли по українських авіабаз можна пояснити тим, що Кремль відчайдушно хоче переконатися, що ЗСУ не матимуть можливості бити по базах у Криму.
Росіяни знають, що вони надзвичайно вразливі. І найгірше, що з ними може статися, – це якщо Україна отримає можливість регулярно і точно завдавати ударів по базі Чорноморського флоту в Севастополі, авіабазах та логістичних вузлах,
– зауважив Годжес.
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Масований обстріл України 15 серпня: коротко
- Росіяни вночі 15 серпня завдали масованого удару по Україні. Загарбники випустили 28 крилатих ракет повітряного та морського базування по 8 регіонах нашої держави.
- Силам ППО вдалося знешкодили 16 з 24 крилатих ракет Х-101, Х-555 та "Калібр". На жаль, захисникам не вдалося ліквідувати 4 Х-22, адже для цього їм потрібні відповідні засоби.
- За даними МВС, унаслідок масованої ракетної атаки загинули троє людей, ще 27 – зазнали травм. Найбільше постраждалих у Львові – 19 цивільних.
- Внаслідок терористичного обстрілу також зазнали пошкоджень 22 об'єкти цивільної інфраструктури.