"Атеш" виявив ракетні склади росіян в окупованому Севастополі: відомі точні координати

Партизани з "Атеш" продовжують працювати на тимчасово окупованих територіях, завдаючи шкоди російським загарбникам. Цього разу рух опору виявив координати російських складів у анексованому Севастополі.

На цих складах окупанти зберігають свої ракети. Усі координати вже передали відповідним українським спецслужбам.

Дивіться також Росіяни на "Азовсталі" розміщують свої бойові вертольоти: "Атеш" показав разючі кадри

"Атеш" виявив склади окупантів у Севастополі з ракетамиʼ

Агенти партизанського руху зазначили, що мали можливість потрапити на склад ракетного озброєння біля аеродрому Бельбек в окупованому Севастополі.



"Атеш" виявив склади з ракетами росіян у Севастополі / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

Саме тут зберігаються ракети Р-73, Р-27, Р-37 та інше озброєння, яке використовують окупанти для завдання ударів по мирних містах України,

– зазначили в "Атеші".

У русі опору також зауважили, що росіяни облаштували фальшиві склади як обманку для Сил оборони України. Однак агентам "Атеш" про них відомо, і всю інформацію вже передали відповідним людям.



"Атеш" передав координати складів у Севастополі відповідним особам / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

"Атеш" проводить активну діяльність на окупованих територіях

Агенти "Атешу" задокументували прибуття військової техніки окупантів на залізничну станцію Сімферополь-Грузовий. За словами партизанів, росіяни цю техніку планують відправити на передову, щоб вражати наші війська.

Партизани з "Атешу" також здійснили диверсію на залізниці в Московській області, підпаливши релейну шафу на одній зі станцій. Очікується, що цей акт саботажу матиме значні наслідки для військових постачання у цьому регіоні.

"Атеш" також виявив, що окупанти використовують руїни "Азовсталі" для розміщення своїх бойових літаків. Звідти повітряні судна залучають на виконання бойових вильотів.

Агенти "Атеш" раніше повідомляли про значну присутність у Маріуполі осіб азійського походження. До складу групи входили удмурти і чуваші, яких бачили, як їх перевозили у військовому транспортному засобі в напрямку міста.

Також "Атеш" фіксував прибуття оперативних груп ФСБ з Москви до Джанкоя. Одним з пріоритетів їхньої діяльності називають роботу в підпіллі через зникнення декількох російських військових у місті.

В "Атеші" закликали приєднуватися до руху опору і битися за вільний Крим. До цього треба написати координатору партизанського руху: @Crimean_coordinator.