Росія намагається прокласти майбутні маршрути для нових ракетних ударів по Україні, – Гуменюк

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк пояснила, що може означати пауза в ракетних атаках Росії. Вона зазначила, що Росія прокладає маршрут майбутньої ракетної атаки.

Російські війська розвідують готовність української системи ППО, готуючись до масованого ракетного удару по Україні. Про це Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що планує ворог

Спікерка зазначила, що ворог застосував точкову ракетну атаку по Миколаївській області ракетою Х-59.

Цілком імовірно, що це "розвідка боєм", намагання перевірити готовність систем ППО. Ми бачимо, що пауза загальна, яку ворог витримує між масованими ракетними атаками, вже досить потужна, виважена, і це може свідчити про підготовку наступних атак,

– зазначила Гуменюк.

Речниця наголосила, що і в цих проміжках такі точкові атаки – це теж ознака ворожого тероризму. Росіяни застосовують ракетні удари по різних напрямках, виявляючи системи ППО і намагаючись прокласти майбутні маршрути таких ударів.

За словами Гуменюк, ворог усвідомив, що втрата російських літаків на Півдні цілком реальна, тож, заходячи з акваторії Чорного та Азовського морів, намагається виміряти той рубіж, який для них більш-менш прийнятний.

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