Щоб бити балістикою по Україні: Гуменюк сказала, як Росія компенсує втрату літаків А-50

Після того як ЗСУ почали збивати російські розвідувальні літаки А-50 окупанти намагаються знайти спосіб компенсувати їхню відсутність. Для цього ворог активно використовує безпілотники.

Так, упродовж цього тижня ЗСУ кілька разів спостерігали підвищену активність дронів з Чорного моря. Про це 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, зазначивши, що очевидно росіяни роблять це для додаткового наведення балістичних ударів.

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Як росіяни компенсують відсутність А-50

"У такий спосіб ворог намагається компенсувати відсутність розгорнутого повітряного розвідувального пункту, яким для них був А-50. Зараз у них складнощі з цим напрямком і, очевидно, намагаються компенсувати саме розвідувальними дронами", – сказала Гуменюк.

Активність безпілотників – підвищена. За добу в операційній зоні ОК "Південь" спостерігають до 140 прольотів дронів з акваторії Чорного моря.

Скільки ракетоносіїв у Чорному та Азовському морях

Перед попередньою масованою атакою Росія виводила ракетоносії у Чорне море, але робила це з певним острахом. Це були більш захищені підводні човни. Для нашої системи ППО виявлення пусків з таких ракетоносіїв є надзвичайно ускладненим.

Очевидно задум був зі ставкою на раптовість. Пуски з таких човнів можна прирівняти майже до ударів балістикою,

– розповіла речниця ОК "Південь".

Після чергування кораблі повернулися у пункти базування, але сам факт, що вони споряджені й перебувають у бойовій готовності – сигнал, що не можна забувати про небезпеку з акваторії Чорного моря. Станом на вечір 23 березня ні в Чорному, ні в Азовському морях немає активності ворожих кораблів.

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