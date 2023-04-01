Росія завдаватиме точкових ударів, – майор ЗСУ про подальші ракетні атаки

У росіян залишилося близько 15% далекобійних та високоточних ракет від тієї кількості, що була на початку повномасштабного вторгнення. Однак це не означає, що ворог зупинить ракетний терор українських міст.

Так, російські загарбники мають ще сотні ракет, якими вони можуть обстрілювати територію нашої держави. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу ЗСУ та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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Ймовірно, масованих атак більше не буде

Майор ЗСУ зауважив, що окупанти мають понад сотню "Іскандерів", Х-555, Х-101, а також "Калібри" та "Кинджали". Останніх звісно залишилося мало на озброєнні ворога. Утім, це все одно велика кількість ракет, якими Росія може здійснювати обстріли України.

Щомісяця уся російська промисловість може виготовляти не більше ніж 50 ракет усіх типів. Окрім того, загарбники мають залишати резерви, оскільки не можуть вистріляти усі ракети, що мають.

Відтак, ворог якщо і не припинить терор мирного населення, то здійснюватиме його рідше. Найімовірніше, росіяни не будуть вдаватися до масованих атак. Вони витратили мільярди доларів на масовані обстріли нашої держави упродовж осені – зими. Однак так і не досягли своєї мети – українська енергосистема як і українці вистояла.

Найімовірніше, обстріли будуть точковими. Якщо ми говоримо про далекобійні ракети, то росіяни вибиратимуть певний об'єкт і спрямовуватимуть туди основний удар,

– припустив військовий експерт.

На його думку, такі точкові удари ворог буде здійснювати ще не один раз.

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Окупанти продовжують атакувати прикордонні області

У російських загарбників залишилося ще понад 6 тисяч перероблених ракет С-300, якими вони можуть обстрілювати прикордонні регіони України. Так, ворог може атакувати на відстані до близько 200 кілометрів.

Окрім того, противник почав використовувати авіацію та керовані бомби. Вони летять на відстань до 70 кілометрів, з огляду на те, на якій висоті їх скинули та швидкості винищувача.

Відстань від "нуля" до 200 кілометрів від лінії зіткнення – це вразливі місця, де росіяни можуть здійснювати атакувальні дії такою зброєю,

– зауважив майор ЗСУ.

За його словами, армії країни-агресорки дійсно багато чого вже не вистачає. Однак росіяни все ще мають ракети для того, що атакувати нашу державу.