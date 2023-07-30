Скільки грошей Росія витратила на тижневий терор Одещини: у Forbes підрахували шокуючу суму

Після зриву зернової угоди Росія намагається знищити порти в Одеській області, якими Україна вивозила зерно. Окупанти хочуть зупинити наш експорт через Чорне море.

Російські окупанти намагалися прив'язати свій вихід з зернової ініціативи до вибухів на Кримському мосту. Однак, як зазначає видання, тактика зернового шантажу з боку Москви була послідовною. Вона почалася задовго до атаки на переправу через Керченську протоку.

Читайте також Представник Росії відмовився брати слово на Радбезі ООН щодо ракетної атаки Одеси

Скільки грошей Росія витратила на обстріл Одещини

Після зриву домовленостей Москва одразу почала завдавати масованих ракетних ударів по об'єктах зернової логістики України. Окрім цього Кремль погрожував атакою будь-яким кораблям, які попливуть у напрямку нашої держави.

Фактично в цьому випадку президент Росії Володимир Путін навіть не намагався створити видимість, що ці удари мають хоч якусь військову ціль,

– наголошується у матеріалі.

Країна-агресорка за 7 днів (з 18 по 24 липня) випустила по Одещині 75 крилатих ракет та запустила у її бік 100 дронів-камікадзе. За інформацією видання, цей тижневий терор обійшовся Росії у понад 280 мільйонів доларів. В результаті було знищено кілька зернових терміналів та понад 460 000 тонн зерна. Також десятки людей були поранені.

Окупанти використали більшість наявних у них засобів. Держава-терорист застосувала "Калібри", "Онікси", "Іскандери", Х-59 та Х-22, щоб ускладнити роботу українських захисників. Окрім цього загарбники продовжують тероризувати Північ, щоб Україна не переміщувала більше комплексів ППО на Південь.

Інфографіка російського терору на Одещині / Фото Forbes

Росія завдала наймасовішого удару по Одесі