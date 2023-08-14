Спроба тиску, – Братчук розповів про комбіновану нічну атаку Росії по Одесі

Росіяни вночі тричі намагались атакувати Одесу. Унаслідок комбінованої атаки уламки пошкодили супермаркет, житловий будинок та гуртожиток.

Про це 24 Каналу сказав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Усі ракети, що летіли на Одещину, були збиті нашими силами протиповітряної оборони.

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Розуміємо, що ймовірно росіяни хотіли атакувати портову інфраструктуру. Ну і як завжди б'ють по цивільних об'єктах, зокрема й намагаються "кошмарити" одеситів і тиснути психологічно, – це без перебільшення спроба тиску,

– мовив речник.

Уламки влучили у гіпермаркет, житловий будинок та гуртожиток. За попередньою інформацією троє людей постраждали – це працівники гіпермаркету: двоє з них у лікарні, одна людина від госпіталізації відмовилась.

Атака була передбачуваною

Нічна атака на Одесу не стала несподіванкою – напередодні росіяни вивели у море фрегат "Адмірал Макаров" з вісьмома "Калібрами" на борту, тож українські захисники вже готувались до ймовірного обстрілу міста.

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"Розуміємо, що це не закінчення війни, ворог і надалі буде накопичувати певний арсенал, щоб атакувати, зокрема й енергетичну інфраструктуру. Але такі результати як сьогодні - потрапляння на 100% у всі військові цілі, – давненько у нас не було таких результатів після тих масованих обстрілів, які Росія цього літа здійснює проти Одеси", – зазначив Братчук.

Українські військові, вище військово-політичне керівництво держави докладають титанічних зусиль, аби удосконалювати систему ППО, зокрема на Одещині. Маємо надію, що ворожі атаки вдаватиметься так само успішно відбивати і надалі.

Повітряна атака на Одесу вночі 14 серпня