Зеленський розкритикував "страшилки" про масовані ракетні удари

Деякі публічні особи вирішили повідомити про "масовий ракетний обстріл України". Ніяких позитивних результатів ці заяви не мають.

російські окупанти продовжують ракетний терор України. Ворог дуже сподівається на масову паніку та зниження життєдіяльності тилів наших героїчних ЗСУ.

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Зеленський просить не робити гучних заяв

Після оголошення повітряної тривоги мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що є небезпека масованого ракетного удару по всій Україні. Скоріш за все, таким чином він хотів переконати людей залишатися в укриттях. Подібна інформація лунала і в деяких пабліках у соцмережах. Згодом мер Івано-Франківська видалив свій пост із соцмереж.

Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців закликав бути дуже обережними в інформаційному полі. Треба бути дуже обачними у своїх висловлюваннях, і особливо це стосується публічних людей.

Скількох людей налякав фейк про масовий російський ракетний удар по Україні? І це після Дніпра, Вінниці, інших міст, які пережили атаки,

– сказав Зеленський.

Він також попросив громадян не реагувати на свідомі вкиди росіян, які хочуть доповнити ракетний терор психологічним тиском. Разом з тим глава держави попросив усіх українців реагувати на сигнал повітряної тривоги, який рятує життя, й негайно йти в укриття.

Війна росії з Україною: останні новини

Колишнього керівника СБУ у Криму Олегі Кулініча затримали за підозрою у державній зраді. Від відповідальності за сприяння ворогу не вдасться втекти нікому.

ЗСУ вдається просуватися у напрямку Херсона. Ворог чинить опір та веде вогонь по всій лінії зіткнення, але втримати позицій не може.

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