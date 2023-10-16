Росія не використовує стратегічні бомбардувальники: Світан пояснив, чого чекає ворог

Від 21 вересня російські окупанти не застосовують свої стратегічні бомбардувальники для запуску далекобійних ракет по Україні. Це не пов'язано з накопиченням ракет – ворог має їх у достатній кількості.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан назвав 24 каналу можливі причини такого рішення загарбників.

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По-перше, річ може бути в цілевказанні як такому – триває добір цілей.

По-друге, ворог може чекати запуску теплогенерації в Україні, адже тоді зможе завдати якнайбільшої шкоди.

"Росіяни просто чекають саме запуску – потім продовжать ракетні атаки", – припустив Світан.

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На думку Світана, як би ворогу не хотілось, але він не матиме змоги здійснити такі масовані атаки, як торік. Усе через те, що окупанти вже не мають потрібної для цього кількості ракет і носіїв.

У них там було понад дві тисячі ракет, а тепер – до 700,

– зазначив військовий експерт.

Водночас Україна збільшила щільність своєї ППО – коефіцієнт пересичення перейшов за сотню.

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