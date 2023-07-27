Деякі види ракет можуть відпасти: через санкції росіяни не в змозі ремонтувати літаки

Росіяни можуть відмовитись від деяких типів військових літаків та, відповідно, ракет. Це зумовлено дією санкцій, які унеможливлюють закупівлю необхідних запчастин для відновлення аеропланів.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал. У значної частини літаків типу ТУ-22, які Росія використовує для бомбардування України, завершується термін експлуатації.

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"На авіабазі Ханське на території Росії розпочали перепідготовку для пілотів з ТУ-22М3 на ТУ-95МС. Це російські стратегічні бомбардувальники, якими Росія завдає ракетних ударів по Україні", – повідомив військовий експерт.

Головною причиною перепідготовки екіпажів, яка триватиме пів року, є проблеми з продовження регламенту літальної придатності машин ТУ-22М3, більшість з яких мають застарілі бортові системи.

Разом із літаком відпаде один тип ракет

Бомбардувальний літак ТУ-22 переносить ракети Х-22, якими Росія атакує мирні українські міста. Якщо цей тип літаків повністю виведуть з експлуатації, Росія не зможе запускати відповідні ракети.

"Оскільки Росія не має власного виробництва і не може закупити необхідні системи для відновлення ТУ-22, ракети Х-22, які переносить цей літак можуть відпасти. Натомість застосовуватимуть ракети Х-101 та Х-555, які підіймає аероплан ТУ-95", – наголосив Жданов.