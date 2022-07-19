росіяни випустили понад 20 снарядів по Гуляйполю на Запоріжжі: є жертви

19 липня 2022 , 23:07
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Джерело:

Запорізька ОВА

росія продовжує обстрілювати міста України. Є обстріли й на Запоріжжі.

Увечері 19 липня ворог обстріляв з РСЗВ "Град" та артилерії центр міста Гуляйполе. Про це повідомили в ДСНС.

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Через обстріл росіян є жертви

Рятувальники повідомили, що попередньо від цього обстрілу є загиблі.

Свідки кажуть, що російські окупанти застосували понад 20 снарядів. Є руйнування в будівлях виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв'язку. Також зруйновані приватні будинки людей.

Рятувальники ліквідовують пожежі. 

Останні обстріли росії

  • російські окупанти вкотре 19 липня атакували місто Краматорськ у Донецькій області. Війська ворога бомбардували центральну частину міста. Фронт розташовується недалеко, росіяни хочуть захопити міста Донбасу, тому й обстрілюють. Людям краще виїхати звідти на цей час.
  • Також за 19 липня росіяни двічі обстріляли Слов'янськ. Окупанти вдарили по житлових будинках, де під завалами залишаються люди. Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки.
  • Ще зранку 19 липня російські окупанти вгатили по промзоні Курахівської громади на Донеччині. Вони атакували місто з авіації. Загиблих чи поранених внаслідок ворожого удару немає. Місцевих також закликають евакуюватися. 

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Автор: Оксана Княжик