У будь-який момент можуть здійснити пуск, – в ОК "Південь" оцінили ракетну небезпеку з моря

Рівень ракетної загрози в Україні залишається високим. Російські окупанти тримають на бойовому чергуванні два кораблі з 16 "Калібрами".

Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу про ситуацію в Чорному морі.

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"Два ракетоносії продовжують бойове чергування – фрегати "Макаров" і "Ессен". У будь-який момент можуть здійснити пуск, який загрожуватиме всій Україні", – зазначила Гуменюк.

За її словами, корабельне угруповання ворога натепер нараховує 17 одиниць – це і бойові кораблі, і судна забезпечення, і прикордонна служба. Вони розгорнуті біля східного узбережжя Криму в напрямку Новоросійська.

Рівень ракетної загрози залишається високим: дивіться відео 24 Каналу

Російські окупанти застосовують комплексний підхід до атак

Ворог має певні пріоритети залежно від регіону. Передусім він цілить у припортову інфраструктуру, щоб завадити українському експорту після припинення попереднього формату зернової угоди.

Крім того, окупантів цікавить критична інфраструктура – енергетична та інша, що забезпечує економіку регіонів.

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Окупанти запустили близько 40 дронів-камікадзе типу "Шахед" з мису Чауда в Криму. Повітряні сили збили 30 безпілотників у небі Одещини, Миколаївщини та Вінниччини.

На жаль, ворог влучив в об'єкт інфраструктури у Вінницькій області. Там виникла пожежа. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

До слова, під час нічної атаки росіян повітряну тривогу також оголосили в кількох містах Румунії. Натепер там перевіряють, чи не порушили окупанти повітряний простір країни.