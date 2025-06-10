В Офісі Президента сказали, за якої умови Росія припинить обстріли України

Росія нарощує дронові та ракетні атаки по Україні. Країна-агресорка має можливості, аби продовжувати терор українського мирного населення, але її реально зупинити.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що для цього Україні потрібна буде допомога з боку європейських партнерів.

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Коли Росія припинить ракетний терор України

Останніми тижнями масовані удари Росії по Україні стали частішими. Окупанти не лише почали використовувати більше дронів, але й ракет повітряного та морського базування. Російська влада цинічно виправдовує свої терористичні дії, заявляючи про "возмєздіє" за удари українськими безпілотниками по аеродромах, внаслідок яких було знищено десятки літаків Росії.

Росіяни вважають, що зараз мають карт-бланш на удари по цивільному населенню великою кількістю дронів та ракет. На жаль, вони продовжуватимуть це робити, поки не збільшимо удари по російській інфраструктурі,

– наголосив Михайло Подоляк.

Водночас це можливо лише шляхом збільшення ракетних поставок Україні або ж збільшення українського виробництва далекобійних засобів ураження. Хоч Україна в рази збільшила виробничі потужності, однак виробництво зброї – все ж розтягнутий у часі процес.

"Для того, щоб зіставно атакувати територію Росії – виробничих можливостей України недостатньо. Потрібно, аби Європа для себе остаточно вирішила: або вони чекають боєзіткнення з Росією, як вони самі себе лякають, або вони допомагають Україні впровадити інструменти масштабного стримування Росії. Це елементи страху і безпосередньо ударів по Росії. Якщо це буде масштабовано – усе закінчиться доволі швидко", – наголосив Подоляк.

Зауважимо, що наприкінці травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження щодо далекобійності озброєння, яке постачають Україні. Мерц також допустив передачу ракет Taurus Києву, однак немає інформації про те, що Україна вже отримала чи найближчим часом отримає важливі далекобійні ракети Німеччини.

Втім для України все ж є гарна новина щодо далекобійного озброєння. 28 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та український міністр Рустем Умєров підписали угоду про фінансування далекобійної зброї українського виробництва. Крім того, було укладено контракт між Україною та німецькою збройовою промисловістю.