Чекають на морози, запасаються "Калібрами": в ОК "Південь" пояснили, до чого готуються росіяни

Наразі Сили оборони не спостерігають на чергуванні кораблів, які здатні нести ракети "Калібр". Однак цілком ймовірно, що росіяни очікують більших морозів, після чого відновлять атаки по енергоструктурі.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона також додала, що за цей час дещо змінилася обстановка у Чорному морі.

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"Калібри" не на чергуванні

Наталія Гуменюк розповіла, що у 2022 році росіяни були більш активні у Чорному морі. Оскільки зараз у них немає такої можливості, то окупанти накопичують ракетний потенціал. Вони можуть запускати їх навіть з тої відстані, де вони наразі розташовані.

Нагадаю, ракети типу "Калібр" морського базування можуть стартувати з відстані 2500 кілометрів, тобто покриваючи всю територію України,

– зазначила речниця.

Наразі ОК "Південь" не спостерігає ракети цього типу на бойовому чергуванні. Однак це може бути затишшям перед обстрілами енергоструктури.

Цілком ймовірно, що вони очікують посилення морозів, тому що ракети точного наведення і можуть бути застосовані саме по енергетичних об'єктах,

– сказала Гуменюк.

Російська атака "Кинджалами"