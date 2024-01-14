Сили оборони "збили РЕБом ракету": Ігнат пояснив, що змінилося у ППО України

У звіті після останньої комбінованої атаки 13 січня по Україні Повітряні Сили повідомили, що деякі ракети вдалося "збити засобами РЕБ". Цей термін означає, що ракети не досягли своєї цілі, були збиті з курсу.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат – передає 24 Канал. Водночас він додав, що важливий внесок у розвиток РЕБ роблять звичайні громадяни.

Дивіться також У пріоритеті – F-16, а інші варіанти розглядають: Олещук розповів про посилення авіації

Українська РЕБ розвивається

Юрій Ігнат пояснив, що Росія має потужні засоби радіоелектронної боротьби, однак Україна також не стоїть на місці. Зараз чимало цивільних підприємств залучених до виробництва цих систем. Наприклад, це можуть бути антидронові рушниці.

Відповідні ініціативи допомагають зберегти життя. Засоби РЕБ рятують і від FPV-дронів, і від дронів ударного типу. Також вони можуть "збити ракету".

Зокрема може впливати на засоби повітряного нападу противника. Це безумовно, ракета може бути відведена, тобто не долетіти до своєї цілі,

– зазначив Ігнат.

З тих ракет, які летіли на Україну понад 20 ракет не досягли цілей. Це як і відведені засобами РЕБ, так і неякісні. Вони падають у полі – і не лише на українській території, на Росії вони також справно падають.

Протистояння через РЕБ