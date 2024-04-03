Проблеми з пошуком військових цілей, – Світан про ракетні обстріли

У ГУР МО заявили, що навесні Росія готує ще кілька масованих атак на українську енергосистему. Утім, загарбники не можуть знайти військові об'єкти.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що тому ворог намагатиметься знищити саме енергетику. До слова, в українській розвідці зауважили, що далі Росія намагатиметься накопичити ракети та "Шахеди".

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"Росіяни знищили майже всі наші НПЗ ще у 2022 – 2023 роках. Військових об'єктів вони "намацати" не можуть, оскільки вони розосереджені. Тому будуть працювати у такому геноцидному режимі", – сказав Світан.

Тобто Росія намагатиметься знищити енергетику для того, аби натиснути на українське суспільство. Усе, аби спонукати український народ, військово-політичне керівництво України до капітуляції, певного замороження бойових дій.

Росія накопичує зброю

Нині у ворога триває етап накопичення ракет. Військовий експерт припускає, що він може тривати щонайменше пів року. Усе через те, що загарбникам буде важливо саме так вплинути на українське суспільство, щоби потім на своїх умовах зупинити бойові дії.

Також до російських атак може долучитися Китай, Іран та КНДР – тобто надавати Росії ракетну техніку у невеликій кількості. Льотчик-інструктор зауважив, що щомісяця ворог виготовляє трохи більше, аніж сотню ракет.

Близько 1000 ракет вони мають, тому у будь-який момент вони можуть організувати досить серйозну атаку,

– наголосив Роман Світан.

Однак усе залежить від кількості носіїв. Якщо говорити про масштабну атаку, то так окупанти можуть застосувати близько 100 ракет. Теоретично, ворог може випустити майже усю тисячу ракет, однак за певний проміжок часу. Так росіяни можуть організувати до 10 атак.

Ракетні обстріли ворога