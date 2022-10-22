Звідки Росія атакує Україну ракетами і дронами та скільки збили: відповідь Повітряних сил

Росія, на жаль, не припиняє свої терористичні атаки на мирні українські міста та об'єкти критичної інфраструктури. ППО збивають понад половину повітряних цілей, але є і прильоти.

Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Раніше міський голова Луцька розповів про приліт по енергетичному об'єкту.

Важливо Росіяни знову атакували Волинь: був повторний приліт по енергооб'єкту

ППО знищила понад половину російських ракет

Ігнат зазначив, що під час ракетних обстрілів України 10 жовтня ППО ліквідувала понад половину ракет з 84, які випустили росіяни. Наступного дня агресорка випустила вже 28 ракет – 20 були збиті. Потому 22 жовтня Росія скерувала на Україну 33 ракети.

Ворог продовжує бити по об'єктах критичної інфраструктури. Традиційно та комбіновано завдає ударів уночі "шахідами" з Півдня країни, також ними атакують з Білорусі, з території Курської області. У ніч з 21 на 22 жовтня 10 "шахідів" було знищено,

– зауважив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат відповів звідки Росія атакує Україну ракетами і дронами та скільки збили: дивіться відео

Зброя для знищення повітряних цілей

Він продовжив, що "шахіди" нищаться, зокрема, й за допомогою зброї від партнерів. Ворог використовує сучасні високоточні ракети Х-101, "Калібр", але ППО вдалось збити 22 жовтня, зокрема, 18 з 33 таких ракет. Це завдяки військовослужбовцям, які вірно виконують свій обов'язок.

"Це й авіація Повітряних сил. У мережі є відео, де винищувач у небі філігранно наздоганяє та знищує ракету. Також зенітно-ракетні війська, а ще підрозділи мобільних вогневих груп, які з ПЗРК є в різних куточках України, які чатують, виглядають і успішно знищують ці крилаті ракети", – наголосив Ігнат.

Ракетні обстріли України: останні новини